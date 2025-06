Boi-Bumbá, poesia e resistência: conheça cortejos e festas juninas que mostram a potência da periferia de Belém

Boi bumbá é presença em festejs juninos em Belém — Foto: Foto Filipe Bispo

Eventos nos bairros da Marambaia e Terra Firme celebram tradições juninas com arte, afeto e protagonismo comunitário

Neste fim de semana, as ruas se tornam palco, o povo vira protagonista e a cultura popular mostra, mais uma vez, sua força nas periferias de Belém. Cortejos culturais e festas juninas prometem encher de arte, memória e tradição nos bairros da Marambaia, Terra Firme e a comunidade da Vila da Barca, no Telégrafo. São manifestações que partem do povo, para o povo — com batuques, toadas, dança, alegria e a força da resistência popular.

“Mais do que festas, são manifestações vivas de pertencimento e identidade. É onde o tambor bate forte, o boi dança, e a periferia mostra que é centro de criação e afeto coletivo”, diz Cuité Marambaia, fundador do Boi Vagalume.

“São movimentos que celebram a potência das culturas amazônicas nas bordas da cidade, com forte participação comunitária, valorização das tradições e promoção do acesso à arte. Em tempos de apagamento e desigualdade, esses eventos reafirmam o território como espaço de criação, partilha e identidade”, completa Cuité, que é artista plástico, palhaço e poeta.

🎉 Sábado (21): Cortejo Cultural Junino da Marambaia

O tradicional Boi Vagalume da Marambaia convida a comunidade para um grande desfile pelas ruas do bairro, com música, dança, teatro de rua e muito boi-bumbá. O evento é um grito de resistência e pertencimento, onde brincantes e moradores ocupam o espaço público com arte e afeto.

Criado em 2010, o Boi Vagalume atua há mais de 15 anos com cultura popular e educação artística na Marambaia. O grupo desenvolve ações voltadas a todas as idades, fortalecendo expressões culturais amazônicas a partir do território.

Destaques do evento:

Cortejo pelas ruas da Marambaia com grupos de boi, teatro popular e músicos

Participação de brincantes, artistas, moradores e visitantes

Encerramento com apresentações culturais em roda aberta na praça

Serviço:

📍 Concentração: Mercado Municipal da Marambaia (Av. Dalva)

🕔 Horário: A partir das 17h

🎯 Destino final: Praça Tancredo Neves

🎭 Realização: Ponto de Cultura Boi Vagalume da Marambaia

🌟 Domingo (22): Arraial Junino do Boi da Terra, na Terra Firme

No dia seguinte, é a vez do Boi da Terra reunir vizinhos, amigos e visitantes para um grande arraial no coração da Terra Firme. Fundado em 2007, o grupo chega aos 18 anos promovendo cultura e alegria com o Batalhão de Ouro, suas toadas autorais e oficinas comunitárias.

Entre as atrações confirmadas:

Shows com Marta Mariana, João Daibes, Os Tamuatás do Tucunduba

Apresentação da Quadrilha Pipocando Junino e do Boi Catiguria

Show especial com Beto Frosk, Alan Chaves e o Batalhão de Ouro

Brincadeiras tradicionais como pau de sebo, corrida no saco e quebra pote

Espaço kids para as crianças curtirem com segurança e diversão

Serviço:

📍 Local: Passagem Nossa Senhora das Graças, nº 121 (esquina com Passagem Comissário)

🕓 Horário: A partir das 16h

🎯 Bairro: Terra Firme

🎉 Realização: Grupo Cultural Boi da Terra

🌽 Arraial da Vila da Barca — até 22 de junho

De volta após dois anos, o Arraial da Vila da Barca chega à sua 23ª edição como um dos maiores e mais tradicionais festejos comunitários de Belém. Organizado pela Associação dos Moradores da Vila da Barca, o evento valoriza a cultura local com quatro noites de shows, barracas, brincadeiras e encontros.

Atrações confirmadas:

Edilson Moreno, DJ Billy Brasil, Banda Batidão do Melody

Banda Mega Pop Show, Banda Quero Mais, Nega Lora, Maria Lu

Aninha Odalisca, Luan Kassio, Juninho Farra, Frutos do Pará

Bino e Tempestade do Melody

Mais de 50 permissionários participam com venda de comidas típicas e produtos diversos. O arraial reúne mais de 5 mil pessoas por noite e se firma como símbolo de união e alegria da comunidade ribeirinha, considerada uma das maiores em palafitas da América Latina.

Serviço:

📍 Local: Rua Professor Nelson Ribeiro, bairro do Telégrafo

📅 Datas: 19 a 22 de junho

🕕 Horário: A partir das 18h

🎯 Organização: Associação dos Moradores da Vila da Barca

Além de todas esses evento, no domingo tem também o tradicional Arraial do Pavulagem, na área central de Belém

