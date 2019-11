Boi se coloca em frente à agência bancária e deixa clientes presos

Animal só saiu do local após ser laçado, liberando o atendimento bancário

Ninguém entrou ou saiu da agência (Divulgação)

Quem precisou entrar em uma agência do Bradesco na cidade de Gravatá, no agreste de Pernambuco encontrou um pouco de ‘dificuldade’ na manhã desta terça-feira (26). Por cerca de 40 minutos, um boi ficou em frente a entrada do banco e impediu qualquer pessoa de entrar.

De acordo com a supervisora da agência, em entrevista ao G1, nenhum cliente conseguiu entrar ou sair do local durante 40 minutos. “No início o pessoal ficou assustado, com medo que ele (o animal) ficasse bravo, mas depois todo mundo começou a tirar foto e fazer vídeo”, ressaltou. As imagens viralizaram na internet.

Depois de algum tempo, uma pessoa, que não foi identificada, laçou o animal e o levou.

Essa não é a primeira vez no ano que um animal de grande porte demonstra certa ‘intimidade’ com os caixas eletrônicos. Em outubro, um homem levou o cavalo para sacar dinheiro em uma agência do interior de São Paulo.

Por:Redação Integrada

26.11.19 20h48

