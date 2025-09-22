Bola de Ouro 2025: confira todos os indicados e o regulamento do prêmio — Foto: Getty Images

Raphinha e Vini Jr. concorrem ao troféu de melhor jogador do mundo na cerimônia que acontece nesta segunda-feira

A espera pela revelação do melhor jogador da temporada acaba nesta segunda-feira, com a entrega da Bola de Ouro 2025, às 16h (horário de Brasília). A cerimônia acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e marca a 69ª edição do prêmio organizado pela revista “France Football”. Entre os 30 candidatos ao troféu, Raphinha e Vini Jr. são os brasileiros indicados.

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres(Sporting)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Scott Mctominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

A premiação leva em consideração o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Segundo a “France Football”, a Bola de Ouro segue três critérios principais em ordem de importância:

Com base nestes aspectos, o júri escolhe dez jogadores entre os 30 nomes selecionados pela “France Football”, o jornal francês “L’Équipe” e pelos embaixadores da Uefa . Os escolhidos podem receber 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto conforme a ordem decidida pelo votante. Vence o jogador que tiver mais pontos ao final da votação.

O júri responsável pela escolha do melhor do mundo é composto por um jornalista especializado por país e pelos 100 melhores jogadores do ranking da FIFA. A revista utilizou a lista do dia 7 de agosto de 2025 como base.

Fonte: Redação do ge — Paris e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/15:29:40

