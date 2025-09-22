Bola de Ouro 2025: confira todos os indicados e o regulamento do prêmio
Bola de Ouro 2025: confira todos os indicados e o regulamento do prêmio — Foto: Getty Images
Raphinha e Vini Jr. concorrem ao troféu de melhor jogador do mundo na cerimônia que acontece nesta segunda-feira
A espera pela revelação do melhor jogador da temporada acaba nesta segunda-feira, com a entrega da Bola de Ouro 2025, às 16h (horário de Brasília). A cerimônia acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e marca a 69ª edição do prêmio organizado pela revista “France Football”. Entre os 30 candidatos ao troféu, Raphinha e Vini Jr. são os brasileiros indicados.
Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:
Vini Jr. (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Inter de Milão)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Viktor Gyökeres(Sporting)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern de Munique)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Matinez (Inter de Milão)
Scott Mctominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcelona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern de Munique)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Mohamed Salah (Liverpool)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)
A premiação leva em consideração o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.
Segundo a “France Football”, a Bola de Ouro segue três critérios principais em ordem de importância:
Com base nestes aspectos, o júri escolhe dez jogadores entre os 30 nomes selecionados pela “France Football”, o jornal francês “L’Équipe” e pelos embaixadores da Uefa . Os escolhidos podem receber 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto conforme a ordem decidida pelo votante. Vence o jogador que tiver mais pontos ao final da votação.
O júri responsável pela escolha do melhor do mundo é composto por um jornalista especializado por país e pelos 100 melhores jogadores do ranking da FIFA. A revista utilizou a lista do dia 7 de agosto de 2025 como base.
