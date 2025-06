Bolão de Nova Mutum (MT) fatura prêmio milionário na Quina de São João

Foto: Reprodução | Cada participante do bolão deve receber pouco mais de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados foram: 12, 19, 20, 34 e 35.

Um bolão realizado em Nova Mutum, 239 km de Cuiabá, foi um dos grandes premiados na Quina de São João, sorteada na noite deste sábado (28). Com 14 cotas participantes, o grupo vai dividir o valor milionário de R$ 19,2 milhões, equivalente ao prêmio principal.

A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Mutum e contou com um jogo de oito números. Cada participante do bolão deve receber pouco mais de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados foram: 12, 19, 20, 34 e 35.

Ao todo, 13 apostas acertaram os cinco números e vão dividir igualmente o montante principal do concurso especial. Além de Nova Mutum, também foram premiadas apostas das cidades de Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Dourados (MS), João Pessoa (PB), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP), Penápolis (SP), São Paulo (SP) e Glória do Goitá (PE) — esta última feita por meio de canal eletrônico.

O concurso especial da Quina de São João é um dos mais aguardados do calendário de loterias da Caixa Econômica Federal e, ao contrário dos sorteios regulares, não acumula.

Além dos sortudos que acertaram os cinco números, outros milhares de apostadores também comemoraram. Foram 3.825 apostas com quatro acertos, premiadas com R$ 6.229,64 cada uma. Já 268.918 bilhetes acertaram três números e garantiram R$ 84,38 por aposta. Outras 6.311.359 apostas acertaram duas dezenas, levando R$ 3,59 cada.

O próximo concurso da Quina será realizado na segunda-feira (30), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

Fonte: Primeira Página e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2025/07:09:37

