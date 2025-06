Bolívia faz 2 a 0, segue viva nas Eliminatórias e elimina o Chile da Copa do Mundo de 2026

Foto:Divulgação / Conmebol – O resultado, por outro lado, tirou qualquer chance do Chile

A Bolívia venceu o Chile nesta terça-feira (10), por 2 a 0, no Estádio Municipal de Villa Ingenio, em El Alto, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Os gols de Miguelito e Enzo Monteiro mantiveram a seleção viva na briga para garantir uma vaga à Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. O resultado, por outro lado, tirou qualquer chance do Chile.

Miguelito, pertence ao Santos, mas está emprestado ao América-MG. Ele chegou ao Santos em 2018 através de um acordo com o projeto “Bolívia 2022” e, em 2022, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube santista. Além de marcar o primeiro gol, fez a jogada para o segundo, anotado por Enzo Monteiro.

A vitória levou a Bolívia a 17 pontos e ainda com esperança de uma vaga direta para o Mundial ou a disputa da repescagem. O Chile segue na lanterna (10º), ainda com dez pontos, e não tem mais chances de se classificar para a Copa, nem mesmo pela repescagem, ao sofrer sua 10ª derrota em 16 rodadas.

O duelo começou intenso e unilateral em El Alto, com a Bolívia resolvendo o duelo logo no início. Medina recebeu pelo lado direito e tocou para Miguelito. O meia tirou dois marcadores e bateu firme na entrada da pequena área para abrir o placar, logo aos quatro minutos.

Tentando anotar o segundo, Arroyo ainda carimbou a trave de Brayan Cortés. Aos 14, em lance completamente evitável, Lucas Chávez levantou demais o pé e carimbou o peito de Hormazábal. O árbitro checou o lance no VAR, anulou o cartão amarelo e expulsou o meio campista.

Robson Matheus tentou, mas foi Villamil quem quase marcou o segundo em uma pancada de fora, mas Brayan Cortés fez a defesa. Echeverría criou a primeira chance de perigo do Chile, mas Lampe agarrou o chute de muito longe.

Na segunda etapa, foi a vez de Sierralta, do Chile, ir para o ‘chuveiro mais cedo’. Último homem da defesa chilena, ele se atirou com um carrinho em cima de Robson Matheus e acabou expulso de campo. Miguelito e Villamil voltaram a tentar ampliar o duelo, mas Cortés impediu, até que Enzo Monteiro, aos 45 minutos, decretou o placar de 2 a 0 a favor da Bolívia.

Durante a última Data Fifa das Eliminatórias da América do Sul, em setembro, a Bolívia tenta a classificação enfrentando a Colômbia, dia 4, fora de casa, e o Brasil, dia 9, em casa. Nos mesmos dias, o já eliminado Chile visita o Brasil, e em seguida recebe o Uruguai.

