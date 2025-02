Bolo envenenado: suspeita pelo crime é encontrada morta na prisão

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – A informação foi divulgada pela Polícia Penal da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba

Deise Moura dos Anjos, suspeita de envenenar um bolo que matou três pessoas da mesma família, foi encontrada morta na prisão. A principal hipótese investigada é suicídio.Segundo nota divulgada pela Polícia Penal, durante a conferência matinal na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, os agentes encontraram Deise sem sinais vitais.

“Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência que, ao chegar no local, constatou o óbito. Deise estava sozinha na cela. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias”, informou o comunicado.O que deveria ser um momento de celebração na véspera de Natal de 2024 terminou em tragédia, quando um bolo envenenado causou a morte de três pessoas e deixou outras duas hospitalizadas. O caso teve grande repercussão nacional.

Fonte: Luciana Carvalho – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/14:37:42

