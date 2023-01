Bolsa Família: 1ª parcela tem data de pagamento divulgada

(Foto:|Reprodução) – Beneficiários não precisam de cadastro para receber em janeiro.

O governo divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) para 2023. A partir do dia 18 de janeiro de 2023 terá início os pagamentos, que leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social).

O Comitê do Bolsa Família de Marabá informa que não é necessário para os beneficiários fazerem o recadastramento, pois os dados serão migrados automaticamente através do CadÚnico.

O novo Bolsa Família pagará R$600,00 de forma fixa, R$200,00 a mais que o previsto pelo Auxílio Brasil para 2023, e também terá um adicional de R$150,00 por criança de 0 a 4 anos, podendo atingir o teto máximo de R$900.

“Ou seja, quem tiver filho pequeno que preencha os requisitos ganhará até R$300,00 a mais. Também não é preciso fazer o cadastro das crianças se elas já estiverem registradas no CadÚnico”, explica a coordenadora do Comitê Bolsa Família de Marabá, Benezilda Lima.

Os novos valores foram aprovados através do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 32/2022. O Bolsa Família passa agora a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Em Marabá, há em torno de 53 mil famílias cadastradas no CadÚnico, sendo que mais de 28 mil recebem o auxílio dado pelo Programa Bolsa Família.

Vale lembrar que há alguns critérios para o recebimento das parcelas, como a exigência de que as crianças sejam vacinadas, o controle de peso e altura que é feito trimestralmente (ainda sem data definida para próxima pesagem) e a regularidade escolar. Portanto mantenha as vacinas em dia.

Para ter acesso ao Bolsa Família e outros benefícios, é necessário realizar o Cadastro Único (CadÚnico) para obter o Número de Inscrição Social (NIS). É a porta de entrada para os diversos programas sociais. O encaminhamento é realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o atendimento para as pessoas da zona rural é realizado diretamente pelo Comitê.

O CadÚnico precisa ser atualizado a cada dois anos. Tanto no cadastro quanto na atualização o responsável familiar precisa levar os documentos RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Comprovante de residência originais de todos os membros que moram na mesma casa.

Diversos benefícios e programas sociais podem ser acessados por meio do NIS como Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, ID Jovem, programa Minha Casa, Minha Vida, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, isenções em provas de concurso público, por exemplo, entre outros.

O Comitê Municipal do Bolsa Família fica localizado na entrada da Marabá Pioneira, Avenida Antônio Maia, 1018. O telefone para contato é o 3322-6199.

A data de pagamento da parcela do Bolsa Família ocorrerá de acordo com o NIS do beneficiário. (Com Informações do Secom PMM).

Acompanhe na tabela abaixo o calendário anual

Calendário de pagamento Bolsa Família 2023 Foto:| Reprodução



Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/17:54:45

