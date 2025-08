Bolsa Família paga valor extra de R$ 108 no mês de agosto

Foto: Reprodução | Mais de 5 milhões de famílias brasileiras terão um alívio extra no orçamento em agosto. O Governo Federal inicia, no dia 18, o pagamento do Auxílio Gás, no valor de R$ 108, liberado para beneficiários do Bolsa Família em situação de vulnerabilidade.

O benefício é pago a cada dois meses e cobre 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg, calculada com base nos últimos seis meses, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Calendário conforme o NIS

O pagamento será realizado junto ao calendário habitual do Bolsa Família, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS 1: 18/08 (antecipado para sábado anterior)

NIS 2: 19/08

NIS 3: 20/08

NIS 4: 21/08

NIS 5: 22/08

NIS 6: 25/08 (antecipado para sábado anterior)

NIS 7: 26/08

NIS 8: 27/08

NIS 9: 28/08

NIS 0: 29/08

Em municípios em estado de emergência, como alguns do Rio Grande do Sul, o pagamento será unificado para o dia 18.

Como consultar o benefício

A partir de 5 de agosto, os beneficiários poderão verificar se foram contemplados pelos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família

Aplicativo Caixa Tem

Telefones 111 (Caixa) e 121 (Ministério do Desenvolvimento Social)

Portal Cidadão Caixa

No app Caixa Tem, basta fazer login, acessar a aba “Extrato” e procurar pela linha “AUX GÁS”.

Onde sacar

O saque pode ser feito de diferentes formas:

Com o Cartão do Bolsa Família ou Cartão Social

Pelo aplicativo Caixa Tem

Em lotéricas

Ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal

Quem tem direito?

A inclusão no Auxílio Gás é automática para quem está com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e tem renda familiar per capita de até R$ 706,00 (equivalente a meio salário mínimo em 2025).

Têm prioridade no recebimento:

Famílias com o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Famílias numerosas

Mulheres chefes de família

Pessoas em extrema pobreza

Moradores de áreas afetadas por desastres naturais

O pagamento do Auxílio Gás, junto com o Bolsa Família, faz parte da política pública de enfrentamento à insegurança energética e busca garantir que milhões de brasileiros tenham acesso a um item essencial: o gás de cozinha.

