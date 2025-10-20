Bolsa Família: pagamentos começam na segunda (20). Veja!

Em outubro, o programa volta a movimentar bilhões de reais em repasses essenciais para a população mais carente do Brasil. | Divulgação

Uma das maiores políticas de transferência de renda do país, o Bolsa Família segue impactando a vida de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. A cada mês, famílias inteiras aguardam o cronograma de pagamentos para garantir a alimentação, o cuidado com as crianças e a continuidade dos estudos. Em outubro, o programa volta a movimentar bilhões de reais em repasses essenciais para a população mais carente do Brasil.

A partir desta segunda-feira (20), os beneficiários do Bolsa Família começarão a receber a parcela de outubro. O cronograma de pagamento pela Caixa Econômica Federal segue até o último dia do mês, conforme o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social). Os primeiros repasses são pagos aos beneficiários com NIS terminado em 1.

Em setembro, o benefício foi pago a 19,07 milhões de famílias, com um total repassado de R$ 12,96 bilhões — cerca de R$ 682,22 por família

Valor do benefício

O valor mínimo garantido é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber acréscimos:

R$ 150 por criança de até 6 anos

R$ 50 por gestante ou jovens de 7 a 18 anos

R$ 50 mensais por até 6 meses para mães de bebês com até 6 meses

O valor médio pago aos beneficiários do Bolsa Família é cerca de R$ 600,00, distribuídos para milhões de famílias em todo o país com renda mensal abaixo de R$ 218.

Veja o calendário do Bolsa Família de outubro

NIS final 1: 20 de outubro

NIS final 2: 21 de outubro

NIS final 3: 22 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 27 de outubro

NIS final 7: 28 de outubro

NIS final 8: 29 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Para consultar se o benefício está disponível para saque, é necessário acessar o aplicativo Bolsa Família ou ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão, no número 111.

O valor pode ser acessado por meio do aplicativo Caixa Tem e do Internet Banking, além das agências da Caixa Econômica Federal para a realização do saque. O saque também é possível em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Consulta e saque

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa social voltado para famílias que possuem renda mensal por pessoa inferior a R$ 218. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com as informações devidamente atualizadas.

Além disso, os beneficiários devem cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde, como garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes e manter as vacinas em dia.

