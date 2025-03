Bolsonarista- Caminhoneiro preso por terrorismo ofereceu R$ 14 mil de propina a policiais

Caminhoneiro alcoolizado colide intencionalmente com Unidade Operacional da PRF no Recanto das Emas – (Foto/crédito: Divulgação/PRF)

Segundo a PRF, o caminhoneiro de 46 anos, alcoolizado, que colidiu com a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-060, no Recanto das Emas, disse que o acidente foi intencional, por questões políticas, e ofereceu R$14 mil para que os policiais o liberassem. O motorista assumiu que jogou a carreta contra o posto da PRF em protesto contra o julgamento que estava sendo realizado no Supremo Tribunal Federal para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu no inquérito sobre tentativa de golpe em 08 de janeiro de 2023.

Em coletiva sobre o ocorrido, o Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski demonstrou preocupação com o episódio e disse que o motorista confirmou, em viva voz, a prática de ato de terrorismo. “Há um vídeo correndo na internet, ele mesmo disse que foi contra o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora, a investigação é que dirá se foi um ato de insensatez ou se há mais pessoas envolvidas”, completou.

A embriagues do motorista foi constatada no teste do bafômetro realizado durante a abordagem, em que foi constatado o índice de 0,95 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar), valor quase três vezes superior ao que configura crime de trânsito, de 0,34 mg/l. Questionada pelo Correio, a PRF disse que não tinha informação se o motorista fazia uso de rebite (medicação à base de anfetamina, usada pelo motoristas para ficarem acordados).

O diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, afirmou que o sistema de inteligência da corporação foi acionado e que o alerta foi levado para todo o país. “Já tínhamos atenção a qualquer informação que ameaçasse a integridade dos nossos policiais. Essa atenção será redobrada. Nenhuma ameaça vai diminuir a força da PRF. Nossos policiais não vão recuar no cumprimento da missão institucional”, completou.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/09:26:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...