Bolsonaristas usam projeto de anistia para pressionar STF e reduzir pena do ex-presidente

Intenção é clara: transformar o projeto da anistia em moeda de troca. Ao colocarem o tema em pauta, buscam dar recado ao Supremo por penas mais brandas aos réus da tentativa de golpe.

Após Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados se tornarem réus no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe, bolsonaristas veem o projeto de anistia como uma forma de pressionar a Corte na discussão da dosimetria: buscar penas menores para o ex-presidente e outros investigados no golpe.

Segundo lideranças políticas ouvidas pelo blog, a intenção bolsonarista é clara: transformar o projeto que tramita na Câmara em moeda de troca. Ao colocarem o tema em pauta, buscam pressionar o STF por penas mais brandas aos envolvidos no 8 de janeiro e na tentativa de golpe de Estado, incluindo Bolsonaro.

De acordo com líderes do centro e do centrão, a tramitação da proposta está agora nas mãos do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Eles avaliam que há votos suficientes para aprovar a urgência do projeto, mas a decisão de pautar ou não só depende de Motta, que virou alvo da tropa de choque bolsonarista.

A articulação dos apoiadores do ex-presidente deve se intensificar na próxima semana na Câmara, uma movimentação vista como a “última cartada” de Bolsonaro. O objetivo principal, segundo aliados, é usar o simples avanço da proposta como instrumento político.

Bolsonaro não busca necessariamente a aprovação final do texto, e a aprovação no Senado não está no horizonte imediato — uma vez que o julgamento do STF deverá ocorrer antes que a matéria avance.

Com isso, o ex-presidente pretende reforçar sua narrativa internacional de que está sendo perseguido judicialmente no Brasil, mostrando que há setores do Legislativo que questionam o processo conduzido pelo STF.

