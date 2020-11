Bolsonaro aparece pela 1ª vez no programa eleitoral da TV com Russomanno

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apareceu pela primeira vez, nesta sexta-feira (6), ao lado do candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos) no programa eleitoral da televisão. – (Foto:© DR)

Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, mas em queda (perda de quatro pontos percentuais no último Datafolha), Russomanno tem buscado conquistar votos da base bolsonarista para estancar o derretimento e ir ao segundo turno.

Na gravação exibida nesta sexta, o candidato afirmou que tem as mesmas bandeiras políticas de Bolsonaro. “Liberdade, liberdade econômica, defesa da família Não é isso, presidente?”, disse.

“O conservadorismo”, respondeu Bolsonaro. Em seguida, o presidente afirmou que a “questão da criançada em sala de aula” tem de ser respeitada. “Não podemos admitir um currículo ou doutrinação em sala de aula”.

“A cidade de São Paulo tem tudo realmente para através da sua administração fazer uma cidade muito melhor para todos”, afirmou Bolsonaro. “O Celso é dez”, finalizou rindo e apontado para o candidato do Republicanos, que fez um sinal de arminha.

Também nesta sexta, Russomanno disse em sabatina Folha de S.Paulo/UOL que está “fechado” com o Bolsonaro. “Ele é importantíssimo para São Paulo”, disse o candidato, que atribuiu sua queda à falta de tempo de TV e ao fato de que gastou menos recursos do fundo eleitoral do que seus adversários.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (5) mostra Russomanno com 16% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado na segunda colocação com Guilherme Boulos (PSOL) e com o ex-governador paulista Márcio França (PSB).

No início da campanha, em 21 e 22 de setembro, Russomanno tinha 29% das intenções de voto.

Já o candidato Boulos estreou no horário eleitoral o mascote Boulinhos. O personagem é inspirado nos cavalinhos do programa Fantástico, da TV Globo.

O candidato do PSOL conversou com o mascote e comparou sua candidatura à da eleição de sua vice, Luiza Erundina (PSOL), que foi prefeita de São Paulo de 1989 a 1992.

Por:Folhapress

