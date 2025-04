Bolsonaro culpa ‘ameaças’ de Lula e Alexandre de Moraes por falta de apoio na urgência da anistia

(Foto: Reprodução) – Ex-presidente Jair Bolsonaro durante entrevista exclusiva à jornalista Rafaela Moron, da Jovem Pan News Curitiba, no Paraná

Ex-presidente ainda chamou suposta espionagem da Abin contra Paraguai de ‘trapalhada’ e revelou querer ser vice do Nordeste em 2026

Em entrevista exclusiva à jornalista Rafaela Moron, da Jovem Pan News Curitiba, no Paraná, o ex-presidente Jair Bolsonaro atribuiu ao presidente Lula e ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes a culpa pela falta de assinaturas para aprovar a urgência do projeto da lei da anistia aos condenados de 8 de janeiro.

Segundo Bolsonaro, apesar da palavra dos deputados comprometidos com a pauta, houve interferência e pressão para os líderes não assinarem a urgência: “O próprio Lula e o Alexandre de Moraes jogam pesado em cima de parlamentares, ameaçam. Ninguém tem dúvidas disso, né? Até na delação premiada, o Alexandre de Moraes ameaçou (…) Imagine em outras situações, mas nós temos que vencer esse momento ”.

Fonte: Jovem Pan e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2025/09:47:28

