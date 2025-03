Bolsonaro culpa Carla Zambelli por derrota em 2022 e deputada reage: “Sempre o defendi”

Carla Zambelli e Bolsonaro se consideravam aliados (Fotos: Zeca Ribeiro, Câmara dos Deputados; Alan Santos, PR)

Fala de Bolsonaro foi em podcast ao lado de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que concordou com o ex-presidente

A relação entre Jair Bolsonaro e a deputada federal Carla Zambelli (PL) ficou em uma saia justa após uma polêmica nesta segunda-feira (24), quando o ex-presidente a culpou, na participação de um podcast, pela derrota nas eleições presidenciais em 2022. Para ele, o episódio em que a deputada perseguiu um apoiador do então candidato Lula com uma arma em São Paulo “tirou o mandato” dele.

Em uma rede social, Zambelli escreveu que “enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo.” Ao g1, a deputada diz que não acha as declarações justas pois “eu sempre o defendi”.

Carla Zambelli chegou a dizer que está “com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas”, declarou.

O que Bolsonaro disse

Bolsonaro falou ao podcast Inteligência Ltda que a imagem de Carla Zambelli perseguindo o cara, “da forma que foi usada”, foi determinante nas eleições. “Teve gente que [falou]: ‘O Bolsonaro defende o armamento’. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. A gente perdeu. Em São Paulo a gente estava bem. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente”.

Na ocasião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concordou com a fala do ex-presidente ao dizer que “a gente estava com 20 pontos em São Paulo”.

Julgamento de Carla Zambelli

Carla Zambelli (PL-SP) está sendo julgada para saber se será condenada ou não pelos crimes de porte irregular de arma de fogo e constrangimento legal. O julgamento foi suspenso pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa segunda-feira (24). Pouco tempo após o pedido de vista, o ministro Cristiano Zanin adiantou o voto. Agora, o placar está 5 a zero para condenar a deputada.

Cinco ministros já votaram para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes. Com o pedido de vista por Marques, ou seja, mais prazo para analisar o caso, o resultado pode levar até 90 dias.

Gilmar Mendes, o relator do caso, foi acompanhado na íntegra pelos seguintes ministros: Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin.

O que diz a defesa de Zambelli sobre o caso

“Infelizmente, apesar de a defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ter reivindicado seu legítimo direito de efetivar defesa oral, o pleito sequer foi analisado pelo ilustre relator do processo no STF. Essa seria a melhor oportunidade de evidenciar que as premissas colocadas no voto proferido estão equivocadas. Esse direito do advogado não pode ser substituído por vídeo enviado — cuja certeza de visualização pelos julgadores inexiste. Mas, apesar desse cerceamento da defesa, foram ainda enviados e despachados memoriais com os ministros para motivá-los a ter vistas e examinar minuciosamente os autos.”

Fonte: Alexia Elias – NSC, g1 e do Metrópoles Total

