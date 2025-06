Bolsonaro passa mal, cancela compromissos em Goiás e retorna a Brasília

Foto: Reprodução | Ex-presidente foi levado de volta à capital federal após sentir-se mal durante evento em Goiânia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou nesta sexta-feira, 20, a agenda oficial que teria em Goiás após passar mal durante um evento em Goiânia, capital do Estado. A informação foi confirmada por meio de comunicado publicado nas redes sociais do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), cidade onde Bolsonaro tinha participação prevista.

No comunicado, o prefeito informou que Bolsonaro foi levado de volta a Brasília, sem dar maiores detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Na quinta-feira, ao receber uma homenagem na Câmara de Aparecida de Goiânia, Bolsonaro já havia reclamado de problemas estomacais após um arroto fazê-lo interromper o discurso: “Desculpe aqui porque eu estou muito mal. Eu vomito 10 vezes por dia, talvez. Talvez desce a primeira daqui há pouco aí”, afirmou.

O ex-presidente esteve em Goiás na quinta-feira, 19, para uma reunião reservada com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O encontro ocorreu em meio às movimentações políticas para as eleições de 2026, nas quais Caiado já anunciou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e desponta como um dos principais nomes da direita, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Em abril, Jair Bolsonaro passou por sua sexta cirurgia relacionada às sequelas da facada sofrida em Juiz de Fora, em 2018, durante a campanha presidencial. O procedimento, realizado em Brasília, durou cerca de 12 horas e foi necessário para tratar obstruções intestinais e reconstruir a parede abdominal. O ex-presidente permaneceu internado por 21 dias, incluindo grande parte do período na UTI.

O atentado causou graves lesões, com perfurações no intestino e hemorragia, o que exigiu múltiplas cirurgias de emergência na época. Desde então, Bolsonaro enfrenta uma série de complicações intestinais que já o levaram a diversas internações ao longo dos anos.

