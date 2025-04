Jair Bolsonaro é internado no Rio Grande do Norte — Foto: Reprodução de vídeo

Senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que ex-presidente sentiu dores na barriga durante evento do PL.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal nesta sexta-feira (11) e foi transferido de um hospital em Santa Cruz, na região Agreste potiguar, para um hospital em Natal (RN). O ex-presidente chegou à unidade de saúde de Natal após às 11h.

A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo, e confirmada com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Bolsonaro passa mal e é transferido de helicóptero para hospital em Natal Leia mais https://t.co/T15RLSYHmX pic.twitter.com/JEaNUWYx2N — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 11, 2025

“Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado pra um hospital em Natal”, disse Flávio ao blog.

A Prefeitura de Santa Cruz informou que Bolsonaro foi atendido com dores gastrointestinais.

Mais tarde, pelas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) explicou que o pai foi avaliado no Hospital Rio Grande com reflexos de aderências, como consequência da facada que sofreu em 2018, e foi sedado para a realização de exames.

Segundo ele, Bolsonaro está acordado e lúcido durante a transferência para Natal.

Bolsonaro é transferido de helicóptero para hospital em Natal

Rogério Marinho estava acompanhando o ex-presidente em uma viagem dele ao Rio Grande do Norte. Bolsonaro participava de um evento do partido, e chegou ao estado no início da manhã, em uma série de visitas a municípios e obras do governo federal da época de sua gestão.

Na rede social X (antigo Twitter), Rogério Marinho publicou um vídeo em que mostra Bolsonaro em uma parada com apoiadores na cidade de Bom Jesus.

Marinho também divulgou um vídeo em que relata que o ex-presidente começou a sentir dores abdominais insuportáveis na cidade de Tangará, durante o trajeto do evento Rota 22.

Segundo ele, Bolsonaro foi estabilizado no hospital de Santa Cruz antes de ser transferido, com apoio da Polícia Militar do estado, em helicóptero para Natal. Marinho afirmou que o atendimento na unidade foi rápido e eficiente, e pediu orações para a recuperação de Bolsonaro.

Em nota, o PL informou que Bolsonaro precisou interromper sua agenda em Natal (RN), onde participava do lançamento do Projeto Rota 22, após sentir fortes dores abdominais. Segundo o partido, ele deu entrada na emergência de um hospital em Santa Cruz e precisou ser transferido de helicóptero para a capital, onde continuará recebendo atendimento médico.

“O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil”, diz a nota.

Fonte: Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/11:34:34

