Bolsonaro passa por cirurgia em hospital particular de Brasília, diz senador Rogério Marinho

O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo neste sábado em que fala sobre seu estado de saúde — Foto: Reprodução/X

Ex-presidente está internado no Hospital DF Star, que ainda não se manifestou sobre a cirurgia. Bolsonaro foi diagnosticado com uma obstrução parcial no intestino.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou neste domingo (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo submetido a uma cirurgia no DF Star, um hospital privado de Brasília, onde ele está internado.

Em mensagem enviada à TV Globo, Rogério Marinho disse que a operação será “demorada”. O Hospital DF Star ainda não se manifestou sobre a cirurgia.

Bolsonaro foi transferido, de Natal (RN) para Brasília, em uma UTI aérea na noite deste sábado (12).

Bolsonaro chega ao hospital em Brasília; equipe médica vai avaliar necessidade de cirurgia

Na última sexta-feira (11), ele passou mal em um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte.

Segundo a equipe médica que atendeu o ex-presidente, Bolsonaro está com um quadro de suboclusão intestinal — uma obstrução parcial que impede a passagem normal de gases e fezes.

O problema é causado por aderências formadas em decorrência das múltiplas cirurgias que o ex-presidente já fez após levar uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

“Ele tem tido esses episódios recorrentes, que são comuns em pacientes submetidos a diversas cirurgias. Mas esse caso atual parece mais grave do que os anteriores”, afirmou o médico Cláudio Birolini neste sábado.

Conforme o especialista em cirurgia, a equipe médica tentava neste sábado resolver o problema com medidas clínicas, como jejum, descompressão gástrica, uso de sonda e hidratação intravenosa.

