Bolsonaro pode ser preso até outubro; processo avança mais rápido que o de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em um suposto plano para executar um golpe de Estado, pode ser preso até outubro deste ano, segundo aliados e advogados. O andamento do processo, no entanto, tem sido mais ágil do que o vivido por seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula, que atualmente cumpre seu terceiro mandato como presidente, foi condenado em julho de 2017 a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso conhecido como tríplex do Guarujá.

A denúncia foi aceita em meados de 2016 no âmbito da operação Lava Jato, com o então juiz Sergio Moro conduzindo o processo.

A Prisão de Lula e o Processo Eleitoral

A condenação aumentou para 12 anos e um mês em segunda instância, mas o mandado de prisão só foi expedido em abril de 2018, ano das eleições presidenciais nas quais Lula pretendia concorrer. Ele se entregou à Polícia Federal no dia 7 daquele mês.

Na época, Gleisi Hoffmann, hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais e então presidente do PT, comentou que a resistência não era só do partido, mas principalmente do próprio Lula.

Processo contra Bolsonaro mais rápido

Comparativamente, o processo contra Bolsonaro corre em ritmo acelerado. A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi apresentada em fevereiro de 2025, e ele já virou réu no STF em abril, apenas dois meses depois. Caso seja preso em outubro, o processo terá durado cerca de oito meses, significativamente menos que os quase dois anos do caso Lula.

Anulação das penas de Lula

Em março de 2021, o ministro Edson Fachin, do STF, anulou as condenações de Lula alegando falta de competência da Justiça Federal do Paraná para julgar os casos relacionados ao ex-presidente. Com isso, Lula voltou a ter seus direitos políticos restabelecidos e venceu Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022.

