Bolsonaro recebe alta após internação em hospital de Brasília; médico confirma câncer de pele

(Foto: Evaristo/Sa (AFP) – Ex-presidente foi internado com queda de pressão, soluços e vômito; cumpre prisão domiciliar desde agosto

O ex‑presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta‑feira (17). Ele havia sido internado às pressas com quadro de queda de pressão, crises de soluço e vômito e passou a última noite sob observação médica.

Segundo o boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Bolsonaro foi submetido a uma ressonância magnética do crânio para investigar episódios de tontura recorrente. Não foram constatadas alterações agudas, e houve melhora parcial após hidratação e tratamento medicamentoso.

Em coletiva de imprensa, médico confirmou diagnóstico de câncer de pele em lesões do ex-presidente. Segundo o médico Claudio Biroli, o câncer que acomete Bolsonaro é intermediário. ” É o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo. É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele”, explicou.

Alta e rotina durante prisão domiciliar

A alta acontece enquanto o ex‑mandatário cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em casos de emergência, Bolsonaro tem autorização para se deslocar a hospitais, desde que a defesa apresente à Corte atestado médico comprovando a necessidade da saída.

Acompanhamento médico e escolta

Durante a internação, Bolsonaro esteve acompanhado pela ex‑primeira‑dama Michelle Bolsonaro, assessores e agentes da Polícia Penal do Distrito Federal, responsáveis pela escolta por ordem do STF. Ele também recebeu visitas de familiares, entre eles os filhos.

Próximos passos

O boletim informou que o ex‑presidente será reavaliado ao longo do dia para definição sobre a necessidade de manutenção em ambiente hospitalar. Após a alta, Bolsonaro retornou à residência onde cumpre a prisão domiciliar.

LEIA MAIS: Bolsonaro é internado com crise de soluço, vômitos e passa a noite em hospital

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/16:03:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...