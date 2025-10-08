Bom Jesus do Tocantins realiza “O Mundo Mágico das Crianças” nesta sexta-feira (10)

Foto: Divulgação | Evento especial em homenagem ao Dia das Crianças promete uma noite de brincadeiras, música e guloseimas no Estádio Lúcio Antunes

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, por meio da Secretaria de Assistência Social, preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. O evento, intitulado “O Mundo Mágico das Crianças”, acontece nesta sexta-feira (10/10), a partir das 18h, no Estádio Lúcio Antunes.

A iniciativa promete encantar o público infantil com uma série de atividades recreativas e momentos de muita alegria. A programação inclui brincadeiras, brinquedos infláveis, jogos interativos e músicas infantis, tudo pensado para proporcionar uma experiência inesquecível aos pequenos.

Além das atrações lúdicas, as crianças poderão saborear pipoca, algodão-doce, cachorro-quente, sorvete, além de sucos e refrigerantes distribuídos durante o evento. Com o tema “O Mundo Mágico das Crianças”, a ação busca promover integração, lazer e convivência familiar, reforçando o compromisso da gestão municipal em valorizar e cuidar das crianças do município.

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro e surgiu oficialmente no Brasil em 1924, por meio de um decreto do então presidente Arthur Bernardes. A data foi criada para reconhecer a importância da infância e incentivar a proteção, o desenvolvimento e os direitos das crianças. Com o passar dos anos, a celebração tornou-se uma oportunidade de reforçar o afeto, a convivência familiar e o cuidado com os pequenos, valores que o evento em Bom Jesus do Tocantins busca destacar e fortalecer.

A Prefeitura convida todas as famílias de Bom Jesus do Tocantins a participarem dessa festa encantada, que promete ser pura magia e alegria do início ao fim.

Local: Estádio Lúcio Antunes

Data: Sexta-feira, 10 de outubro

Horário: 18h

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 16:48:32

