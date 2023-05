Bomba: Justiça bate o martelo e Daniel Alves está livre

Enfrentando grandes problemas com a justiça espanhola, após ser preso sob a acusação de agressão sexual a uma mulher em uma boate de Barcelona, o lateral Daniel Alves foi absolvido de uma acusação na justiça brasileira. De acordo com o colunista Diego Garcia do UOL Esporte, o Ministério Público Federal (MPF) arquivou um inquérito que investigava convênios do Governo Federal com uma ONG do jogador.

A organização teria firmado um contrato de R$ 3,5 milhões para a instalação de três núcleos de basquete na Bahia, Pernambuco e Distrito Federal, mesmo estando inativa há cerca de cinco anos. O procurador Paulo Rocha Junior afirmou que o MPF decidiu arquivar o caso. Portanto, Daniel Alves está livre deste problema.

Segundo ele, não foram encontradas irregularidades que justificam uma ação civil pública ou manifestações de improbidade administrativa. Rocha acrescentou que o processo contratual entre o governo e a ONG passou por um procedimento administrativo regular, com os documentos aprovados, e os projetos realizados pela instituição foram considerados no arquivamento do inquérito.

Situação de Daniel Alves na Espanha

Nesta terça-feira (9), a Justiça de Barcelona negou mais um pedido de liberdade provisória a Daniel Alves, que permanece preso preventivamente desde 20 de janeiro, acusado de estupro por um jovem de 23 anos. O ex-jogador do São Paulo já havia entrado com um pedido de liberdade em fevereiro.

O presidente do Tribunal 15 de Barcelona comunicou sua decisão de manter o atleta detido no Centro Penitenciário Brians II, nos arredores da cidade espanhola. A possibilidade de fuga do brasileiro é uma das principais razões pelas quais o Ministério Público Espanhol e o Tribunal continuam a negar a liberdade provisória.

