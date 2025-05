Bombeiro viraliza ao expor ‘traição’ da esposa na festa de aniversário dele; Veja vídeo

Foto: Reprodução | ‘Eu sei de tudo’, disparou ele diante dos convidados.

Um bombeiro de Nova Jersey (EUA) viralizou nesta semana após expor o que diz ser uma “traição” da esposa justamente na festa de aniversário dele de 40 anos.

Um vídeo da cena postado no TikTok já foi visto mais de 6,4 milhões de vezes:

Nas imagens, Nick Galante pega o microfone durante a sua festa e diz aos convidados que havia comprado algo para ela, mesmo sendo o aniversário dele.

“Esposa feliz, vida feliz… besteira!”, afirmou ele ao tirar uma caixa de joia do bolso.

O bombeiro, então, obriga a esposa a tirar a sua aliança e entregar para ele. Em seguida, Nick beija a companheira, num gesto que internautas chamaram de “beijo da morte”, em alusão a um comportamento comum na máfia, e a empurra.

“Eu sei de tudo. É isso mesmo, vadia, eu sei de tudo”, disparou o marido, provocando gargalhadas dos convidados, que àquela altura acreditavam se tratar de uma brincadeira.

“Sua p… imunda. Vai se f…. Eu sei de tudo. Não aja como se não soubesse”, continuou ele.

Na sequência, Nick disse que desprezava a esposa por arruinar o casamento de quase quatro anos e machucar os filhos deles.

“Eu odeio a vida que você roubou dos nossos filhos”, disse ele.

A esposa, então, levantou os braços e declarou:

“Não sei do que você está falando.”

Ao ouvir isso, Nick ameaça compartilhar com os convidados supostas evidências de uma “traição”.

Depois disso, a esposa e familiares dela deixaram a festa.

O caso viralizou nos EUA e gerou debate nas redes sociais. Muitos se mostraram “solidários” a Nick, enquanto outros o criticaram pela exposição pública da esposa.

Inicialmente, muitos usuários acharam se tratar de um vídeo “armado”, mas, após a revelação das identidades dos envolvidos, a veracidade se confirmou.

Os dois ainda estão morando na mesma casa, mas uma fonte afirmou ao “NY Post” que eles não formam mais um casal, negando boatos que afirmavam que Nick e a esposa estariam “tentando se acertar”.

“Não vai rolar. Ele tem muito amor próprio para fazer isso”, afirmou o familiar.

