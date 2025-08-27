Bombeiros do Pará reforçam preparo para salvamentos em cenários típicos da Amazônia

(Foto: Reprodução) – Entre janeiro e julho de 2025, corporação registrou cerca de 15 mil atendimentos em diferentes regiões do Estado

O governo do Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA), intensifica a preparação das equipes para salvamentos que exigem técnicas adaptadas às particularidades geográficas e climáticas da Amazônia. Entre janeiro e julho de 2025, a corporação realizou cerca de 15 mil atendimentos em todo o Estado, com destaque para ocorrências pré-hospitalares e resgates em acidentes de trânsito.

Atuação em terra, ar e água

A diversidade de cenários da Amazônia exige que os bombeiros estejam aptos a atuar em terra, no ar e nas águas. Entre os maiores desafios, estão os salvamentos aquáticos, conduzidos pelo Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), responsável por ocorrências de afogamentos e desaparecimentos em rios e igarapés.

“Para as operações, utilizamos equipamentos de mergulho autônomo, como cilindros, válvulas, reguladores, coletes equilibradores, máscaras e nadadeiras, além de materiais específicos para o resgate subaquático. As embarcações empregadas incluem lanchas de apoio, tipo leme e flex boat, fundamentais quando não há ponto exato de localização de vítimas. Após 24 horas, iniciamos as buscas superficiais, em que essas embarcações ampliam a área de varredura e otimizam o resgate”, explicou o tenente-coronel do CBMPA, Aluiz Palheta Rodrigues.

Ocorrências mais registradas

Das cerca de 15 mil ocorrências registradas no período, a maior parte corresponde a atendimentos pré-hospitalares, com os resgates em acidentes de trânsito entre os mais recorrentes. Os municípios que concentraram maior número de acionamentos foram Belém, Ananindeua e Santarém. (Agência Pará)

Como acionar os bombeiros

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), os chamados ao Corpo de Bombeiros podem ser feitos pelos números 190 ou 193, atendidos pelo Centro Integrado de Operações do Pará (CIOP). No interior do Estado, os acionamentos são realizados pelos Núcleos Integrados de Operações (NIOP) ou diretamente nos quartéis da corporação.

Fonte: Debate Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/16:36:53

