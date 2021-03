Bombeiros recebem dois filhotes de onça parda capturados em cidade de Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme Só Notícias já informou, uma cobra caninana foi capturada, há dois, em uma residência no bairro Bela Vista, em Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). A serpente estava na sala do imóvel e não apresentava ferimentos. De acordo com o registro da ocorrência, o proprietário da casa informou que a cobra entrou na casa e ele só notou quando ela se aproximou, já na sala.

Os animais foram capturados por um particular, no município, porém, os bombeiros não deram outros detalhes da ocorrência.

