Bonner prepara saída do Jornal Nacional. Veja quem será o substituto

Globo e apresentador estariam negociando saída gradual da bancada até outubro | (Reprodução/Globo)

César Tralli desponta como principal nome para a sucessão.

A saída de um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira pode estar próxima. William Bonner, âncora do Jornal Nacional desde 1996, estaria negociando com a TV Globo sua despedida da bancada ainda em 2025. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lobianco, do portal iG, e aponta para uma possível transição já em outubro.

Segundo fontes ouvidas por Lobianco, Bonner e a emissora vêm conduzindo conversas discretas sobre uma saída planejada. Além de apresentador, ele também atua como editor-chefe do telejornal e estaria buscando uma rotina profissional menos intensa, especialmente após mais uma cobertura eleitoral exaustiva.

A Globo, por sua vez, deseja manter o jornalista nos bastidores da redação, fora das câmeras, com foco na coordenação editorial. A ideia é preservar sua experiência e influência, sem a pressão diária de estar no vídeo.

Ainda sem confirmação oficial da emissora, a movimentação interna já vem sendo desenhada há algum tempo. Desde as eleições de 2022, Bonner teria indicado que aquele poderia ser seu último ciclo à frente do noticiário. A estratégia da Globo, segundo apuração, é evitar rupturas bruscas e preparar o público para uma transição suave.

Nos bastidores, o nome de César Tralli ganha força como o principal candidato à sucessão. Com forte presença em outros programas da emissora, como Mais Você e Encontro, o jornalista vem sendo trabalhado para ampliar sua visibilidade junto ao público nacional.

A definição de quem dividiria a bancada com Tralli, caso a mudança se confirme, ainda não foi feita. A Globo deve realizar testes internos antes de anunciar oficialmente a nova formação do Jornal Nacional.

Se confirmada, a saída de William Bonner marcará o fim de uma era na televisão brasileira. Com quase 30 anos à frente do principal telejornal do país, o jornalista cobriu momentos decisivos da história nacional e internacional, consolidando-se como uma das figuras mais confiáveis do jornalismo no Brasil.

