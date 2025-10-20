Borré desencanta, Inter bate Sport em casa e se afasta do Z4 do Brasileiro

Rafael Borré não marcava gol pelo Inter há mais de dois meses • Ricardo Duarte / Internacional

Colorado venceu o Leão da Ilha neste domingo (19), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Internacional superou o Sport por 2 a 0, neste domingo (19), e se afastou da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael Borré desencantou e marcou um gol depois de dois meses. Bruno Henrique fechou o placar no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Inter subiu para a 14ª colocação e soma 35 pontos. O Sport segue na lanterna da tabela de classificação com apenas 17.

O próximo compromisso do Inter será contra o Bahia, às 19h (de Brasília) de quarta-feira (22), em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Sport recebe o Mirassol no sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

Como foi o jogo

O Inter tentou aproveitar o ‘fator casa’ e pressionou o Sport desde o primeiro minuto de partida. Os visitantes tentavam contra-ataques perigosos, mas bem anulados pelos mandantes.

A principal grande chance na etapa inicial veio aos 18′, pelo lado colorado. Vitinho cobrou escanteio curto para Carbonero, que dominou e passou a bola para Bernabei. Na entrada da área, o lateral-esquerdo argentino soltou uma ‘bomba’ rasteira na trave de Gabriel.

Borré abre o placar para o Inter

Com 24′ do primeiro tempo, Vitinho recebeu lançamento magistral de Bernabei. O atacante foi para o ‘um contra um’ com a defesa do Sport, levou a melhor e cruzou para Borré, livre, abrir o placar: 1 a 0 para o Inter.

O colombiano voltou a marcar um gol pelo Colorado após dois meses. O último havia sido na eliminação do time gaúcho para o Flamengo, em agosto, pela Copa Libertadores.

Sport tenta responder e pressiona

O Sport quase empatou no lance seguinte ao gol do Inter. Matheusinho recebeu cruzamento e, de cabeça, jogou rente à trave e para fora.

Aos 32′, Derik ficou sozinho na cara do gol de Ivan. O atacante arrematou a bola pela linha de fundo e perdeu uma grande oportunidade para o Leão da Ilha empatar.

Os visitantes chegaram novamente ao ataque e, aos 39′, Luan Cândido chutou no canto para uma bela defesa de Ivan.

Inter segura pressão do Sport no segundo tempo e amplia

Ao contrário do primeiro tempo, o Sport pressionou no começo da etapa complementar. O Inter se defendia e tentava contra-ataques.

Aos 23′, Carbonero cruzou para Bruno Henrique, sozinho dentro da pequena área, ampliar para 2 a 0. O goleiro Gabriel estava ‘vendido’ na jogada e não teve chances de evitar o gol.

O segundo tempo seguiu sendo de domínio da posse de bola por parte do Sport, mas a melhor chance depois do jogo ficar praticamente decidido foi pelo lado do Inter. Borré ficou sozinho na cara do gol, mas arrematou para fora aos 36′.

O duelo terminou assim, 2 a 0 para o Internacional, que se afasta da zona de rebaixamento e volta a olhar para cima na tabela do Brasileirão.

