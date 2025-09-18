Botafogo abre 3 a 0, mas amarela para o Mirassol e cede empate

Botafogo x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 17 de Setembro de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

O Botafogo usou seus gringos para abrir 3 a 0 contra o Mirassol ainda no 1º tempo, mas o clube paulista arrancou, em questão de 15 minutos, um empate heroico por 3 a 3 no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

O resultado fez os cariocas chegarem aos 36 pontos e alcançarem a 5ª posição -o Bahia tem o mesmo número de pontos, mas perde para o atual campeão brasileiro no critério de desempate.

Os paulistas, por outro lado, conseguiram permanecer no G4. O time de Rafael Guanaes, agora com 39 pontos, só está atrás do trio Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras na classificação.

Os times voltam a campo no fim de semana.

O Botafogo volta a atuar no Nilton Santos, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado, enquanto o Mirassol recebe o Juventude no dia seguinte.

GRINGOS BRILHAM, MAS MIRASSOL APAGA FOGO

O Botafogo encaminhou a vitória com três gols internacionais no 1º tempo. A equipe de Davide Ancelotti conseguiu escapar da marcação alta desde o começo e teve espaço para usar e abusar da velocidade: o venezuelano Savarino, o espanhol Chris Ramos e o argentino Montoro marcaram e ensaiaram um resultado tranquilo.

O Mirassol voltou com força dos vestiários após o intervalo, apagou o fogo carioca e empatou em questão de 15 minutos: Chico da Costa foi acionado e precisou de 30 segundos para tirar o zero para os paulistas antes de Jemmes, em um chute no ângulo de Léo Linck, e Lucas Ramon, de cabeça, cravarem o 3 a 3.

BOTAFOGO

Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino (Matheus Martins); Santi Rodríguez (Mastriani), Montoro (Jeffinho) e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti

MIRASSOL

Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo (Shaylon), Neto Moura (Yago Felipe) e Danielzinho; Alesson (Edson Carioca), Negueba (Carlos Eduardo) e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Luis Carlos de Franca Costa

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Danilo, Alexander Barboza (BOT); João Victor (MIR)

Gols: Savarino (BOT), aos 11 min do 1º tempo; Chris Ramos (BOT), aos 30 min do 1º tempo; Montoro (BOT), aos 39 min do 1º tempo; Chico da Costa (MIR), a 1 min do 2º tempo; Jemmes (MIR), aos 13 min do 2º tempo; Lucas Ramon (MIR), aos 15 min do 2º tempo

Fonte: Folhapress

