Botafogo e Monte Azul vencem em casa em dia com duas rodadas

Foto: Fran Zanini / Monte Azul | A quarta rodada foi finalizada com vitória do Botafogo, enquanto o triunfo do Monte Azul marcou início da quinta rodada

Dois jogos deram sequência na Copa Paulista na tarde desta quarta-feira (9), um finalizando a quarta rodada e outro iniciando a quinta. Botafogo e Monte Azul fizeram valer o mando de campo e garantiram mais três pontos.

No Grupo 2, o Botafogo finalizou a quarta rodada ao vencer a Itapirense por 1 a 0, com gol de Pablo Thomaz, de pênatli, em jogo realizado na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. Esta foi a primeira vitória do time, que agora soma quatro pontos em quinto lugar. A Itapirense tem a mesma pontuação, mas em quarto lugar por ter melhor saldo de gols (-1 a -3).

Já o início da quinta rodada se deu com jogo pelo Grupo 1. O Monte Azul recebeu o Noroeste no Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, e venceu por 1 a 0. O único gol foi marcado por Dieguinho. Com a vitória, o time agora tem sete pontos e assumiu a vice-liderança, atrás do Grêmio Prudente apenas pelo saldo de gols (3 a 0). O Noroeste segue com quatro pontos, em quarto lugar.

Na primeira fase, os 23 clubes foram divididos em quatro grupos, que duelam em turno e returno. Ao fim de dez rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam às oitavas de final.

Todo o mata-mata será realizado em dois jogos, com o time de melhor campanha realizando o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O campeão escolhe jogar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil em 2026. O vice-campeão fica com a vaga restante.

Fonte: FPF/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/03:24:59

