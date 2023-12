Botafogo empata com Cruzeiro em casa e dá adeus às chances de título brasileiro

O resultado levou o Alvinegro à quinta posição, na zona de classificação para a pré-Libertadores.

Em um duelo que misturou sentimentos de frustração e alívio, Botafogo e Cruzeiro protagonizaram um empate sem gols, em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos. O resultado levou o Alvinegro à quinta posição, na zona de classificação para a pré-Libertadores, mas não foi suficiente para escapar das vaias da torcida.

O empate impactou diretamente a trajetória do Botafogo, que acumula agora 10 partidas sem vitória no Brasileirão, com quatro derrotas e seis empates. Essa sequência de resultados negativos fez com que o Alvinegro despencasse para a quinta colocação, sua pior posição desde o início da competição. Além disso, a equipe não detém mais o controle total sobre sua classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Por outro lado, o empate trouxe alívio para o Cruzeiro, que enfrentava o risco iminente de rebaixamento. O ponto conquistado no Rio de Janeiro, somado às derrotas de Bahia e Vasco, garantiu a permanência da Raposa na Série A do Brasileirão.

O cenário agora é de tensão para o Botafogo, que não apenas viu seu desempenho oscilar, mas também se vê obrigado a depender de outros resultados para garantir a tão almejada vaga na fase de grupos da Libertadores. O empate, que poderia ter sido um passo decisivo, deixou o Alvinegro em uma posição delicada às vésperas do encerramento do campeonato.

