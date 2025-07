Botafogo para em Lucas Arcanjo e empata com o Vitória pelo Brasileirão

Savarino, jogador do Botafogo • Vítor Silva/Botafogo FR

Glorioso e Leão não saíram do 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, em noite de grande atuação do goleiro do Leão.

Nada de gols na partida realizada no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (16). O Botafogo empatou com o Vitória em 0 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

O principal destaque do confronto foi o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, que parou o ataque do clube carioca, principalmente no primeiro tempo. O resultado manteve o Glorioso no G-6 do Campeonato Brasileiro, mas que pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que joga nesta quinta-feira (17), contra o Cruzeiro. Já o Leão, segue no Z-4 e não vence na temporada há oito jogos.

No próximo domingo (20), às 17h30 (de Brasília), o Botafogo retorna aos gramados para enfrentar o Sport, lanterna da liga nacional. O Vitória, por sua vez, entra em campo às 16h e irá encarar o Red Bull Bragantino.

A partida

O primeiro chute no gol saiu aos nove minutos, quando o meia Savarino arriscou de longe e o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa. Aos 14, o ponta Artur foi lançado em velocidade e tentou finalizar de cobertura, mas parou em Lucas.

E o goleiro do time baiano seguiu tendo uma noite inspirada, defendendo duas boas cabeçadas de Savarino e do zagueiro Kaio Fernando. No final da etapa inicial, o centroavante Arthur Cabral recebeu livre na área, chutou cruzado e a defesa do Vitória afastou quase em cima da linha.

O Glorioso seguiu pressionando na volta do intervalo. Com apenas nove minutos, Artur cruzou na cabeça de Arthur Cabral, que acertou a trave. As mudanças do técnico Davide Ancelotti não surtiram efeito, e os cariocas passaram a criar menos oportunidades claras de gol nos minutos seguintes.

Praticamente no último lance da partida, o lateral-esquerdo Cuiabano recebeu ótimo cruzamento da direita e cabeceou forte para grande defesa de Lucas Arcanjo. A bola ainda acertou o travessão antes de ser afastada pela defesa do Leão.

