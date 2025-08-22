Botafogo perde para a LDU e está fora da Libertadores

Copa Libertadores 2025: LDU x Botafogo. — Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP

O Glorioso foi derrotado na altitude de Quito por 2 a 0. Os equatorianos vão agora enfrentar o São Paulo nas quartas de final.

O Botafogo foi eliminado da Copa Libertadores 2025. Na noite desta quinta-feira o alvinegro perdeu para a LDU em Quito, no Equador, por 2 a 0 e como tinha vencido em casa por apenas um gol de vantagem, acabou caindo. Nas quartas de final da Libertadores a LDU enfrentará o São Paulo.

Já o Palmeiras empatou com o Universitario do Peru por 0 a 0 e ratificou a vaga na próxima fase depois dos 4 a 0 na ida. Nas quartas o alviverde jogará contra o River Plate, que empatou com o Libertad por 1 a 1 no tempo normal e venceu nos pênaltis.

Pela Copa Sul-Americana o Atlético Mineiro ganhou novamente do Godoy Cruz, agora por 1 a 0, e seguiu adiante. Nas quartas de final, o Galo enfrentará o Bolívar.

Por sua vez, o Lanús ganhou do Central Córdoba nos pênaltis e vai enfrentar o Fluminense na próxima fase da Sul-Americana.

