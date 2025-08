Botafogo perde para o Red Bull Bragantino e é eliminado na Copa do Brasil Feminina

Foto:Reprodução | Chegou ao fim a participação do Botafogo na Copa do Brasil Feminina.

As Gloriosas perderam para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite desta terça-feira (5/8), no Estádio Gabriel Marques, em Santana de Paranaíba, em jogo único válido pela terceira fase.

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no começo do primeiro tempo, com um bonito gol de Paulina, de letra.

O Botafogo empatou aos 16 minutos do segundo tempo, com Carol, que havia acabado de entrar, interceptando uma bola na intermediária ofensiva.

Porém, dois minutos depois, o Red Bull Bragantino marcou o segundo, com Débora, de cabeça, após cobrança de escanteio. O Botafogo buscou o ataque nos minutos finais para tentar levar a disputa para os pênaltis, mas não conseguiu furar a defesa do time da casa.

A equipe alvinegra, comandada pelo técnico Léo Goulart, jogou com Michelle; Sinara, Grazy (Raiani), Thaiane e Natane; Tefinha (Bia), Duda Basílio (Kika) e Tipa; Rebeca (Analu), Júllia e Paola (Carol).

Próximos jogos

O Botafogo agora foca na disputa semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com o acesso já garantido, as Gloriosas enfrentam o Fortaleza no PV, na próxima sexta-feira (8/8), às 21h, e depois no Estádio Nilton Santos, dia 15.

Fonte: FogãoNET e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/08:10:09

