Botafogo-SP e Cuiabá ficam no empate sem gols em Ribeirão Preto

Neste sábado, Botafogo-SP e Cuiabá se enfrentaram no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem mais pretensões na competição, as duas equipes acabaram ficando no empate sem gols.

Com o resultado, o Dourado chega a 52 pontos e ocupa a oitava colocação, logo à frente do Pantera, que tem três pontos a menos. Pela última rodada, os paulista entram em campo na sexta-feira (29), às 20h (de Brasília), quando encaram o Paraná no Durival Britto. No dia seguinte, às 16h30, os mato-grossensses recebem o Vila Nova na Arena Pantanal.

Jogando em casa, o Botafogo-SP criou a primeiro boa chance da partida aos 12 minutos. Murilo recebeu na ponta esquerda e cruzou para Henan, que dominou e emendou uma bicicleta, mandando para fora. Já os visitantes construíram a melhor jogada aos 33, quando Lucas Braga avançou pela direita, ganhou na corrida, mas bateu errado. A bola sobrou para Josiel, mas o atacante fura e desperdiçou a oportunidade.

Logo no início da segunda etapa, o Pantera quase abriu o marcador. Marlon Freitas foi lançado em profundidade, passou pela marcação e chutou, mas parou em bela defesa de Victor Souza. O Dourado também foi atrás de tirar o zero do placar, mas a rede não balançou para nenhum dos lados.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)23/11/2019 17:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...