Botafogo supera Chapecoense e volta a vencer após quatro jogos

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/assessoria) – Buscando continuar no G4, a Chapecoense recebeu o Botafogo neste domingo na Arena Condá. Sem conseguir manter o mesmo desempenho das primeiras rodadas, o Verdão do Oeste teve dificuldades contra os rivais alvinegros, que não se intimidaram com a torcida adversária e com bastante objetividade conquistaram a importante vitória por 2 a 0, gols de Roger e Rodrigo Pimpão, para se aproximar das primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

Após quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Botafogo voltará para o Rio de Janeiro bem mais tranquilo. Pressionado por conta dos resultados recentes, o técnico Jair Ventura teve de lidar com as ausências do lesionado Camilo, mas ainda assim pôde conquistar o triunfo em Santa Catarina para diminuir os questionamentos por parte da torcida e da imprensa.

O Botafogo volta a entrar em ação na próxima quarta-feira, quando encara o Vasco, às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já a Chapecoense entra em campo na quinta-feira, contra o Flamengo, às 21h, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

O jogo – Logo aos oito minutos a Chapecoense quase abriu o placar na Arena Condá. Recebendo bom passe, Apodi soltou o pé dentro da área, mas Gatito Fernández protagonizou uma grande defesa para evitar o gol dos donos da casa. Mas nem só de bons momentos da Chape o começo do jogo foi marcado. Poucos minutos depois os anfitriões tiveram que queimar uma substituição. Contundido, o atacante Osman deu lugar a Niltinho aos 14 minutos.

Embora a primeira grande chance do jogo tenha sido da Chapecoense, era o Botafogo quem tinha o controle do jogo. Com mais posse de bola, o time carioca conseguiu transformar a superioridade em gol aos 28 minutos. Pimpão recebeu grande bola pelo lado esquerdo, acionou Bruno Silva livre na área que, com a saída do goleiro, tocou para Roger precisar apenas rolar para o fundo das redes. Como Bruno Silva e Roger chegaram a atuar pela Chapecoense no passado, a dupla responsável pelo gol botafoguense preferiu não celebrar o gol.

Antes do intervalo a Chapecoense ainda tentou igualar o placar e esteve muito próxima de ir para o vestiário com o empate. Aos 42 minutos Apodi desarmou Rabello e arriscou da entrada da área, no entanto, não pegou tão bem na bola. Quatro minutos depois foi a vez de Andrei Girotto experimentar de fora da área, assustando o goleiro Gatito Fernández.

Após boa atuação no primeiro tempo, sendo, inclusive, o grande articulador da jogada que abriu o placar na Arena Condá, na etapa final Rodrigo Pimpão foi coroado com um gol. Após cruzamento de Arnaldo pela direita, o zagueiro Luiz Otávio acabou furando, e a bola acabou rebatendo em Pimpão e entrando para o gol aos oito minutos.

Entrando no lugar de Roger, Montillo mostrou que mesmo depois de longo período afastado por lesão segue bastante familiarizado com o jogo. Aos 38 minutos ele lançou Bruno Silva, que saiu cara a cara com o goleiro Jandrei, forçando o rival a fazer grande defesa. A bola ainda resvalou na trave antes de sair para a linha de fundo.

Nos minutos finais a Chapecoense ainda tentou fazer ao menos seu gol de honra dentro de casa. Contando com Apodi como principal arma do ataque, o time se expôs e sofreu com as tentativas de contra-ataque do Botafogo. Mais consciente, a equipe carioca precisou apenas trabalhar a bola nos minutos finais para assegurar o resultado.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...