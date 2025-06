Botafogo supera o PSG e faz história no Mundial de Clubes

(Foto: Reprodução) – Com 100% de aproveitamento no Grupo B, Glorioso depende de si na última rodada da chave, quando enfrentará o Atlético de Madrid em Los Angeles, nos Estados Unidos

O Botafogo escreveu um capítulo histórico na noite desta quinta-feira (19) ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Jogando no lendário estádio Rose Bowl, na Califórnia, palco do tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, o time carioca alcançou a segunda vitória consecutiva no torneio e está muito perto de avançar para as oitavas de final.

O único gol da partida foi marcado por Igor Jesus, aos 35 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada de contra-ataque, o atacante recebeu passe de Savarino, driblou a marcação e finalizou com desvio, enganando o goleiro Donnarumma e incendiando a torcida alvinegra presente nos Estados Unidos.

Duelo de estratégias

O técnico Luis Enrique, do PSG, optou por mexer na equipe em relação à estreia, quando os franceses golearam o Atlético de Madrid por 4 a 0. Saíram nomes como Marquinhos, Fabián Ruiz e João Neves, enquanto Beraldo, Zaïre-Emery e Mayulu começaram como titulares.

Do lado brasileiro, o técnico Renato Paiva adotou uma postura mais cautelosa. Sacou o atacante Mastriani para reforçar o meio de campo com Allan, com o objetivo de reduzir os espaços e explorar os contra-ataques.

O PSG teve amplo domínio da posse de bola, chegando a 75% no primeiro tempo, mas foi o Botafogo quem aproveitou melhor suas oportunidades.

Botafogo suporta pressão parisiense e faz história

Na etapa final, o cenário se manteve: os franceses pressionando e os brasileiros fechados na defesa. O goleiro John foi o grande destaque, com defesas decisivas, incluindo um milagre em cabeçada de Mayulu após cobrança de falta de Vitinha.

Nos acréscimos, Kvaratskhelia teve a última chance em cobrança de falta, mas a bola passou por cima. O PSG insistiu até o último minuto, mas o Botafogo resistiu e saiu com o resultado que parecia improvável.

Com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Botafogo lidera o Grupo B e só uma derrota por três ou mais gols de diferença para o Atlético de Madrid, na próxima segunda-feira (23), tiraria a equipe das oitavas.

O PSG, por sua vez, encara o Seattle Sounders e precisa ao menos empatar para evitar o risco de eliminação precoce.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debatee Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/11:02:44

