Botafogo vence LDU no primeiro jogo das oitavas com gol relâmpago

Arthur fez o gol relâmpago do Fogão | Divulgação/Instagram @libertadoresbr

Vitória no Nilton Santos dá ao Botafogo a vantagem do empate para o jogo de volta.

O estádio Nilton Santos foi palco de um início eletrizante, nesta quinta-feira (14), quando o Botafogo surpreendeu a LDU logo aos 14 segundos de jogo, no jogo de ida da Libertadores. Um passe preciso de Alex Telles encontrou Artur, que não desperdiçou e balançou as redes, inaugurando o marcador e mudando completamente a dinâmica da partida. O jogo foi assistido por Carlo Ancelotti, treinador da Seleção e pai do técnico do Fogão, Davide Ancelotti.

O gol relâmpago obrigou os equatorianos a se lançarem ao ataque desde o início, deixando espaços que o Botafogo tentou explorar com rapidez, utilizando jogadas de velocidade e cruzamentos para a área. Apesar de assumir uma postura mais reativa ao longo do jogo, o Alvinegro conseguiu conter as investidas da LDU e manter o controle do placar.

A equipe visitante respondeu com intensidade, pressionando a defesa e buscando jogadas pelas laterais. Cornejo quase empatou com um voleio impressionante, mas o goleiro John apareceu com reflexo de destaque. Em outra oportunidade, Artur teve chance de ampliar de cabeça, mas o arqueiro Valle impediu.

Nos minutos finais, a LDU voltou a assustar: Villamil encontrou a meta aberta após saída confusa de John, mas Vitinho salvou em cima da linha. Medina, em sequência, acertou a trave por muito pouco, mantendo a vantagem botafoguense.

O segundo tempo trouxe uma LDU mais organizada, com maior posse de bola e intensa pressão sobre o Botafogo, que encontrou dificuldades para sair para o ataque. Aos 24 minutos, Medina novamente testou os reflexos de John em cabeçada perigosa.

As substituições promovidas pelo técnico Davide Ancelotti deram novo fôlego à equipe, com Allan criando oportunidades e Cabral tentando finalizar, enquanto Nathan Fernandes e Matheus Martins fizeram boas jogadas individuais no fim da partida. Joaquin Correa teve chance clara, mas Valle, novamente, segurou o empate.

O resultado deixa o Botafogo em vantagem para o duelo de volta, marcado para Quito, na próxima quinta-feira (21), às 19h. Um empate será suficiente para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.

Entretanto, o time carioca já volta a focar as atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo (17), enfrenta o Palmeiras no Nilton Santos, em confronto que também promete fortes emoções.

