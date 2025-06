Botafogo vence o Seattle Sounders na estreia na Copa do Mundo de Clubes

Time do Botafogo formado para a estreia na Copa do Mundo de Clubes 2025, contra o Seattle Sounders (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Alvinegro abre dois gols de diferença antes do intervalo, mas faz etapa final fraca e termina o jogo com sufoco

Resumão

O Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, na estreia na Copa do Mundo de Clubes, na madrugada desta segunda-feira, em Seattle. Com gols de Jair e Igor Jesus antes do intervalo, o Botafogo fez uma primeira etapa na qual soube aproveitar as chances que teve, mas não fez um bom segundo tempo. Só deu os americanos na parte final. O Seattle diminuiu com Cristian Roldán e levou perigo até o último minuto do jogo, quando John fez uma ótima defesa para salvar a vitória.

Como fica?

O Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes com vitória e pula para a segunda posição do Grupo B, atrás apenas do PSG, que goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 neste domingo. O Seattle fica em terceiro.

Botafogo cirúrgico no primeiro tempo

O Botafogo aproveitou muito bem as oportunidades que teve para abrir 2 a 0 antes do intervalo. O Seattle levou perigo no começo da partida, mas a primeira grande chance foi de Igor Jesus, aos nove minutos, bloqueado por Kim. O Botafogo fez o goleiro Frei trabalhar em duas oportunidades, primeiro em chute de Alex Telles, depois em cabeçada do camisa 99 alvinegro. O time da casa respondeu e ameaçou em chegadas com Ferreira e Kent.

Mas um vacilo custou caro ao Seattle. Nouhou fez uma falta em Artur em um lance sem bola. Alex Telles cobrou e cruzou na área para Jair abrir o placar (e marcar o primeiro gol da carreira do zagueiro). Quando os americanos ameaçavam uma pressão para empatar a partida, Igor Jesus marcou o segundo do Botafogo, de cabeça, depois de ótimo cruzamento de Vitinho.

Igor Jesus comemora o gol do Botafogo no Seattle Sounders pela Copa do Mundo de Clubes 2025

Segundo tempo do Seattle

Renato Paiva promoveu a estreia de Correa no lugar de Mastriani. O Seattle também veio com mudanças do intervalo e dominou a partida no segundo tempo. Com exceção a uma finalização perigosa de Vitinho, os americanos chegaram diversas vezes ao ataque, com destaque para Kent, Jesús Ferreira e Álex Roldán. Depois das entradas de Rothrock e De La Vega, o Seattle ficou ainda melhor na partida.

Rotchrock cruzou, e o Seattle dimininuiu com Cristian Roldán, que cabeceou para o gol, mas Igor Jesus desviou a bola e comprometeu John no lance. Rothrock fez outra jogada, cruzou para De La Vega, mas o atacante furou a bola. O Seattle seguiu pressionando, até que De La Vega perdeu grande chance nos acréscimos, parando em John.

Brilhou a estrela de Jair e Igor Jesus, de saída do Botafogo

Os gols do Botafogo foram de dois jogadores que irão se despedir do clube nesta Copa do Mundo de Clubes. O zagueiro Jair abriu o placar em Seattle e marcou o primeiro gol da carreira como profissional. Igor Jesus fez de cabeça, uma das especialidades do atacante, e marcou o segundo do Botafogo. O zagueiro e o atacante estão de saída do clube carioca para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Estreias no Botafogo

Joaquín Correa e Arthur Cabral, contratações do Botafogo na janela para a Copa do Mundo de Clubes, estrearam pelo clube nesta partida. O argentino entrou no intervalo na vaga de Mastriani, enquanto Arthur Cabral substituiu Savarino aos 23 minutos.

Apesar de não ter entrado tão bem na partida, Correa quase marcou no fim do segundo tempo, em lance no qual Frei fez boa defesa. Arthur Cabral se destacou mais pela dedicação na defesa do que na presença no ataque. Confira no vídeo abaixo.

Atuações do Botafogo

Barboza e John são os melhores na vitória sobre o Seattle; clique aqui e dê suas notas

Agenda

O Botafogo enfrenta o PSG, campeão da Liga dos Campeões da Europa, na quinta-feira, às 22h (de Brasília), na Califórnia, no Rose Bowl, estádio no qual o Brasil conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo.

O Seattle Sounders enfrenta o Atlético de Madrid, também na quinta-feira, às 19h (de Brasília). O jogo será no Lumen Field, em Seattle.

Fonte: Giullia Gurgel – Itatiaia Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/09:31:26

