Boticário abre vagas no Pará com salários de até R$ 9 mil

Vagas com bons salários | (Reprodução)

Vagas com salários de até R$ 9 mil e benefícios como plano de saúde e auxílio home office.

OGrupo Boticário, uma das maiores empresas do setor de cosméticos no Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas da companhia, com oportunidades tanto para trabalho remoto quanto presencial.

As vagas são voltadas para diversos níveis de experiência, abrangendo desde funções estratégicas até operacionais, permitindo que profissionais de todo o Brasil participem do processo seletivo.

As vagas home office disponíveis no Grupo Boticário são voltadas para áreas estratégicas e de alta demanda, com destaque para o setor de tecnologia e gestão. Dentre as principais funções disponíveis, destacam-se:

Finanças e Planejamento: Analista de Planejamento Financeiro, Especialista em FP&A, e Gerente de FP&A, com foco em marketing regional, estoques e estratégia de operações.

Analista de Planejamento Financeiro, Especialista em FP&A, e Gerente de FP&A, com foco em marketing regional, estoques e estratégia de operações. Consultoria, Estratégia e Inteligência de Negócios: Vagas para Analista de Consultoria Interna, Especialista em Inteligência Competitiva, e Especialista em Estratégia de Loja com foco em dados.

Vagas para Analista de Consultoria Interna, Especialista em Inteligência Competitiva, e Especialista em Estratégia de Loja com foco em dados. Tecnologia e Dados: Oportunidades como Cientista de Dados, Especialista em Dados, Machine Learning Engineer e desenvolvedor Backend (Java e .Net).

Oportunidades como Cientista de Dados, Especialista em Dados, Machine Learning Engineer e desenvolvedor Backend (Java e .Net). Recursos Humanos e Governança: HR Business Partner e Expert em Governança e Performance.

HR Business Partner e Expert em Governança e Performance. Marketing, Comunicação e Design: Vagas para Designer de Redes Sociais, Especialista de Comunicação Institucional e Gerente de Mídia IR.

Essas posições são ideais para profissionais que buscam flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com salários competitivos que podem chegar a R$ 5 mil. Além disso, a empresa oferece auxílio home office, o que garante suporte adicional aos colaboradores remotos.

Vagas presenciais em diversas regiões

O Grupo Boticário também está oferecendo vagas presenciais em diversos estados brasileiros, com opções para diferentes áreas e setores. Algumas das principais oportunidades incluem:

Supervisão de Campo, Estoquista e Técnico em Eletromecânica

Coordenador de Atendimento, Técnico de Qualidade e Consultor de Beleza

Gerente de Loja, Assistente de Logística e Agente de Captação de Revendedores

Caixa (vaga para PcD)

As vagas presenciais estão disponíveis em estados como Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A empresa oferece também salários competitivos, além de benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-alimentação (incluindo um vale de Natal), e plano de academias e estúdios.

Interessados podem acessar o site de carreiras do Grupo Boticário na plataforma Gupy, onde é possível conferir todas as vagas disponíveis e selecionar a posição desejada. Além disso, o site também oferece informações detalhadas sobre os requisitos de cada vaga e o processo seletivo.

