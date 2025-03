Botijão de gás explode em lanchonete e deixa pessoas feridas no Pará

Botijão de gás explode e deixa pessoas feridas no Pará — Foto: Reprodução

Segundo os bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas no estabelecimento em Ananindeua.

Uma explosão de um botijão de gás deixou quatro pessoas feridas em uma lanchonete na avenida Cláudio Sanders, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

O caso foi no domingo (16). O Corpo de Bombeiros informou nesta segunda-feira (17) ao g1 que perícias não foram solicitadas.

De acordo com a equipe de Polícia Militar que atendeu a ocorrência, as quatro vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro do Distrito Industrial. Duas delas tiveram queimaduras pelo corpo, mas estão fora de perigo. Os outros feridos foram avaliados e liberados pela equipe médica.

Câmeras de segurança mostram o momento em que a explosão acontece. As imagens são fortes – assista ao vídeo acima

Uma mulher, usando uniforme aparentemente do estabelecimento, aparece do lado de fora, entre mesas e cadeiras do local. Até que ela é atingida pelas chamas da explosão e consegue correr.

Questionado pelo g1, o Corpo de Bombeiros não informou a suspeita sobre o que pode ter causado a explosão. Já a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.

