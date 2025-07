Boto-tucuxi e peixe-boi-amazônico são resgatados no Pará

Animais da fauna aquática amazônica resgatados no Pará são de espécies ameaçadas de extinção. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Resgates ocorreram em Itaituba e em Muaná durante ações de proteção à fauna. Ambas as espécies são ameaçadas de extinção.

Duas operações de resgate mobilizaram órgãos ambientais e comunitários no último sábado (26) em diferentes regiões do Pará. As espécies da fauna aquática amazônica são ameaçadas de extinção.

O primeiro resgate foi no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do estado, onde um filhote de boto-tucuxi, também conhecido como boto-cinza (Sotalia fluviatilis), foi encontrado preso em uma rede de pesca nas proximidades da zona portuária.

O animal, da espécie de golfinho de água doce típica da bacia amazônica, foi retirado da armadilha por pescadores e devolvido ao rio Tapajós com vida.

Já em outro ponto, na comunidade ribeirinha do rio Inamaru, no município de Muaná, arquipélago do Marajó, moradores encontraram um filhote de peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) sozinho, sem sinais da mãe nas redondezas.

O resgate foi registrado em vídeo, onde o animal aparece sendo alimentado por duas pessoas com leite em mamadeira, um procedimento emergencial até a chegada do apoio especializado.

A Secretaria do Meio Ambiente de Muaná e o Batalhão de Polícia Ambiental foram acionados para garantir o manejo seguro e o encaminhamento adequado do filhote, espécie que representa o único sirênio exclusivo de águas doces da região amazônica.

Espécies ameaçadas

Tanto o boto-tucuxi quanto o peixe-boi-amazônico figuram na lista de espécies ameaçadas de extinção.

O boto, também chamado de pirajaguara, sofre com a captura acidental em redes, tráfico e degradação de habitat. Já o peixe-boi é vulnerável à caça e à perda de áreas de alimentação e reprodução.

