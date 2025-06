Bovinos são recuperados em comunidade de Alenquer após serem furtados em Prainha

Bovinos furtados em Prainha foram recuperados em Alenquer — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Furto aconteceu no dia 16 de junho e os animais foram localizados e recuperados na terça (24). Duas pessoas foram apresentadas à Polícia Civil.

Após uma semana de investigações, policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar (Batalhão Gurupatuba) prenderam dois jovens, de 21 e 27 anos, suspeitos de envolvimento no furto de 32 bovinos em Prainha, no oeste do Pará.

Os animais foram localizados em uma comunidade de Alenquer na terça (24) e recuperados pela PM.

De acordo com o Comandante do 18º BPM, Major Leonardo Dutra, os animais foram furtados no dia 16 de junho e as equipes realizaram um trabalho minucioso de investigação, uma espécie de “quebra-cabeça”, até chegar ao local onde os bovinos foram encontrados.

“Foi uma semana de intensas investigações, levantamento de informações, até contato com outras pessoas e no dia de ontem foi feita a recuperação de todos os animais na comunidade Mamiá, no município de Alenquer”, contou o Major Leonardo Dutra.

Ainda segundo o Major, para dificultar a identificação dos animais, os criminosos cortaram as orelhas dos bovinos. Isso porque, os proprietários sempre marcam os animais nas orelhas.

“Uma das maneiras que eles fizeram para tentar tirar a impressão digital foi mutilar as orelhas dos bovinos. Mesmo assim conseguimos identificar os animais”, completou Dutra.

Duas pessoas foram apresentadas na delegacia de Polícia Civil de Prainha, onde caso foi registrado. Os suspeitos podem responder por furto, receptação e maus tratos aos animais. Os bovinos foram entregues aos proprietários.

