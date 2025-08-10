Boxeador japonês morre por conta de golpes sofridos em luta

Shigetoshi Kotari, boxeador japonês, morreu após golfe sofridos em luta • Foto: Divulgação/ @WorldBoxingOrg

Federação de boxe do Japão pretende mudar regras após falecimento do atleta.

O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na sexta-feira (9) em decorrência de ferimentos sofridos no ringue durante a luta com o conterrâneo Yamato Hata, em 2 de agosto, na disputa do título Super Pena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste (OPBF).

O lutador de 28 anos desmaiou após o empate em 12 assaltos e foi levado ao hospital, onde acabou submetido a uma cirurgia cerebral de emergência por causa de um hematoma subdural – acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro.

Kotari, que tinha um cartel de oito vitórias, dois empates e duas derrotas, não resistiu e morreu seis dias depois.

“O mundo do boxe lamenta o trágico falecimento do lutador japonês Shigetoshi Kotari, que não resistiu aos ferimentos sofridos durante sua luta pelo título em 2 de agosto. Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, equipe e toda a comunidade japonesa do boxe”, publicou a Organização Mundial de Boxe (WBO)

O presidente do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Mauricio Sulaimán, também prestou homenagem ao boxeador.

“Lamento profundamente a perda, um acidente no ringue que nos obriga a continuar buscando maneiras de tornar o boxe mais seguro e implementar programas de prevenção. Nossos mais profundos pêsames e condolências à sua família e à comunidade do boxe no Japão”, disse.

Segundo a Comissão Japonesa de Boxe (JBC), além de Kotari, outro pugilista passou por cirurgia cerebral na mesma noite.

Hiromasa Urakawa também foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia de emergência depois de ser nocauteado no oitavo assalto por Yoji Saito, em luta do peso-pena, e continua internado em observação.

Mudança de regra

Após o evento, o órgão que regula a modalidade no Japão anunciou que as lutas pelo cinturão da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste serão reduzidas para um limite de 10 rounds, em vez de 12, a partir do próximo evento, nesta terça-feira (12).

Em fevereiro deste ano, o irlandês John Cooney morreu, também aos 28 anos, em decorrência de uma hemorragia intracraniana sofrida em uma luta com o galês Nathan Howells, interrompida no nono assalto, da categoria Super Pena, em Belfast, na Irlanda do Norte.

