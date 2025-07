Boxeador mexicano ex-campeão mundial é preso pelo Serviço de Imigração dos EUA e será deportado

Julio Cesar Chavez Jr. participou de luta em 27 de junho de 2025 — Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Autoridades classificaram Julio César Chávez Jr. como uma ameaça e disseram que ele tem relações com o crime. Boxeador lutou contra Jake Paul há poucos dias.

O boxeador mexicano e ex-campeão do peso médio Julio César Chávez Jr. foi preso nos Estados Unidos por permanecer no país de forma irregular. Nesta quinta-feira (3), as autoridades imigratórias afirmaram que ele será deportado para o México, onde enfrenta acusações de envolvimento com o crime organizado.

A prisão ocorreu poucos dias depois de ele perder uma luta para Jake Paul, na Califórnia. Segundo o advogado Michael Goldstein, Chávez foi abordado por vários agentes federais enquanto andava de patinete em frente à casa dele, em Studio City.

“As acusações são absurdas e mais uma manchete para assustar a comunidade”, afirmou Goldstein. O advogado disse não saber onde o boxeador estava detido.

Chávez tem uma audiência marcada no tribunal para o dia 7 de junho. Ele é investigado em um caso de porte de arma. Além disso, o boxeador precisa dar informações sobre o andamento de um tratamento contra dependência química.

O Departamento de Segurança Interna informou que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) detiveram Chávez por permanecer no país após o vencimento do visto de turista em fevereiro de 2024. Ele havia entrado nos EUA em agosto de 2023.

No ano passado, as autoridades classificaram o boxeador como “ameaça significativa à segurança pública”. Segundo o governo, Chávez tem um mandado de prisão aberto no México por envolvimento com o crime organizado e tráfico de armas, munição e explosivos. Ele seria ligado ao cartel de Sinaloa.

O governo Trump informou que Chávez solicitou o “green card” em 2 de abril de 2024, com base no casamento com a cidadã americana Frida Muñoz. Ela é ex-companheira de Édgar Guzmán López, filho falecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder do cartel de Sinaloa.

As autoridades disseram que Chávez apresentou declarações fraudulentas no pedido.

Carreira no boxe

O boxeador tinha lutado apenas uma vez desde 2021 antes do combate contra Paul. Ao longo da carreira, enfrentou problemas com doping, suspensões e não cumprimento de peso.

Mesmo assim, chegou ao topo ao conquistar o cinturão dos médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC) em 2011, defendendo-o três vezes. Ele enfrentou nomes como Canelo Álvarez e Sergio Martinez, perdendo para ambos.

Após longos períodos de dependência química, o boxeador fez tratamento em uma clínica em Sinaloa e afirmou estar limpo para a luta contra Jake Paul. Durante a preparação, apresentou melhor forma física em anos.

A luta contra Chávez era vista por Paul como um dos seus maiores obstáculos no boxe profissional. O americano venceu o mexicano em uma decisão unânime dos juízes.

A vitória de Paul sobre Chávez deixou o americano elegível para disputa do título de campeão mundial. Ele venceu 12 das últimas 13 lutas que disputou.

Fonte: Redação g1, com AP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/17:41:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...