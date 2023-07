BR-163 – Acidentes entre carros e carretas aumentam no perímetro urbano em Novo Progresso

Imprudência no volante. Mais acidentes no perímetro urbano da BR-163, em Novo Progresso-PA.

Moradores que usam a rodovia BR 163, na região de Novo Progresso, relatam diversos exemplos de desrespeito às leis de trânsito.

Carro se envolve em acidente com carreta no perímetro urbano da BR-163 em Novo Progresso

Neste final de semana, entre sexta, sábado e domingo, houve colisões, uma delas um veículo de passeio colidiu com uma carreta próximo à quebra mola na área central, perímetro urbano em Novo Progresso. Na noite de sábado, 29 de julho de 2023, outro acidente entre duas carretas, foi registrada no mesmo perímetro. Uma carreta colidiu na traseira da outra. As causas da colisão ainda serão apuradas. Equipes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local, mas ambos os condutores seguiram viagem sem necessidade de atendimento médico

A velocidade máxima permitida no perímetro urbano de Novo Progresso, por exemplo, é de 40 km por hora, porém são poucos os motoristas que respeitam esta lei. Nos acesos laterais, caminhões, carretas, ônibus e carros de passeio disputam espaço para tentar entrar na cidade, o trânsito de carretas é intenso, em plena safra de grãos (milho), a maioria dos caminhões transporta do Mato Grosso para o Porto de Miritituba no Pará.

Os pedestres que precisam se deslocar na região também sofrem com o desrespeito, a falta de sinalização e a grande quantidade de veículos que transitam no local. “Temos que contar com a boa vontade dos motoristas, alguns param, mas a maioria não. Deveria haver pelo menos um sinal aqui nesse perímetro”, reclama o morador Izaque da Silva. A travessia perigosa faz parte do caminho de centenas de funcionários das empresas que diariamente transitam de um lado para outro da cidade, até seus locais de trabalho.

Mais adiante, nas entradas abertas sem autorização do DNIT, para facilitar acesso a empresas, situadas as laterais da rodovia, muitos carros realizaram a entrada pelo local errado, que fica mais próximo que a entrada correta. Para ganhar tempo, condutores e veículos avançam pelo acostamento, infração gravíssima cuja punição consta na retirada de sete pontos da carteira de habilitação, além de uma multa no valor de R$ 500.

Problemas na estrutura da pista e a precariedade da sinalização também contribuem para o risco de acidentes no local. No centro saindo da avenida Jamanxim, em Novo Progresso, por exemplo, o aceso para os pedestres é uma faixa quase completamente apagada, dificulta a travessia de crianças e adolescentes que estudam nas escolas da região.

Assista ao video

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...