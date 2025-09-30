BR-163: colisão frontal sobre viaduto “explode” caminhão, mata 1 e deixa outro preso nas ferragens

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Acidente ocorreu no perímetro urbano de Campo Grande, no Anel Viário e envolveu duas carretas diretamente

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou um caminhoneiro morto e outro preso às ferragens no início da tarde desta segunda-feira (29), no trecho da BR-163 na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

O impacto provocou incêndio e explosão, com uma das cabines ficando pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h20min e envolveu duas carretas, havendo suspeita de participação de um terceiro caminhão, que será investigada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil.

A vítima fatal teria tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, sinalizada na alça de acesso. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a outra carreta. Com o choque, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/11:12:20

