BR-163 – PRF apreende no MT, 2,7 mil explosivos em carro que seguia para Moraes Almeida no PÁ

(Foto: Reprodução) -O veículo foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 1089 da BR-163, em Guarantã do Norte na noite do último sábado (12). De acordo com a PRF, os agentes localizaram o material no porta-malas e no banco traseiro do veículo por volta das 23h. Os dois ocupantes do carro informaram que o destino do carregamento era Moraes Almeida, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Um carro transportando 2.760 bisnagas de material explosivo do tipo emulsão encartuchada foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 1089 da BR-163, em Guarantã do Norte, no estado de Mato Grosso, na noite do último sábado (12).

De acordo com a PRF, os agentes localizaram o material no porta-malas e no banco traseiro do veículo por volta das 23h. Os dois ocupantes do carro informaram que o destino do carregamento era Moraes Almeida, no Pará.

O homem responsável pelo transporte foi preso em flagrante por porte ilegal de artefatos explosivos sem autorização. A PRF destacou que esse tipo de substância é comumente utilizado por quadrilhas especializadas em arrombamentos de bancos.

Fonte: Portal Giro/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/06:55:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...