BR 163 sob concessão prevê 444km de duplicação

(Foto: Reprodução) – As obras na BR-163, uma das principais vias de escoamento do agronegócio brasileiro, estão a todo o vapor em Mato Grosso.

Este trecho rodoviário abriga desde 2023 a maior obra rodoviária em curso no Brasil, com um pacote de duplicação de 444 km e uma previsão de entrega até o final de 2031, o que representa uma média de 55,50 km de vias duplicadas por ano. Apesar da meta ambiciosa, a concessionária ainda tem a intenção de concluir tudo em um prazo de cinco anos, o que eleva para 88,80 km a média/ ano de pista construída. O investimento previsto é de R$ 7,6 bilhões neste período e a projeção ainda sinaliza uma geração de emprego de cerca de até 5 mil postos no pico das obras.

A responsabilidade pela execução das obras da BR-163/MT é da Nova Rota do Oeste, que já possui cinco grandes contratos em andamento. A concessionária, a mesma que venceu o leilão em 2013, agora opera sob controle do Governo de Mato Grosso, por meio da empresa de fomento MTPar. A operação tríplice consistiu em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a Nova Rota do Oeste e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que repactuou as obrigações não entregues e saneou o contrato. O TAC, por sua vez, só teria validade quando fosse concluída a troca de controle do antigo controlador, a Odebrecht Rodovias, para o Governo do Estado, o que ocorreu em maio de 2023. No acordo, o Estado se comprometeu a aportar R$ 1,6 bilhão no negócio, entre remobilização de obras e a quitação de dívida existente.

Desde que iniciou as obras de duplicação em julho de 2023, a Nova Rota do Oeste já contratou R$ 2,3 bilhões em obras para ampliação e recuperação, além de construção de obras de arte, em 262 km do trecho sob concessão. Ainda no primeiro semestre, a companhia contratará mais duas frentes de serviço para duplicação da Rodovia dos Imigrantes (trecho de Várzea Grande) e o trajeto de Lucas do Rio Verde a Sorriso, na BR-163. Ao final, a concessionária terá investido R$ 9 bilhões na duplicação dos 444 km da rodovia, de Cuiabá a Sinop.

Atualmente, cinco contratos estão em execução. Em dezembro de 2024, foram entregues os primeiros 100 km de pista nova, entre Diamantino e Nova Mutum. Neste trecho, a Nova Rota registrou queda de 83% no número de vítimas fatais em acidentes em 2024, se comparado com o ano de 2023.

São mais de 2.300 pessoas trabalhando nos canteiros de obras e 1.200 máquinas empregadas na execução dos serviços.

O volume de obras previsto atualmente para esse corredor do agronegócio, em curto espaço de tempo, ultrapassa os contratos de rodovias já consolidadas, como a RioSP, que tem a missão de duplicar 80 km, de acordo com o último documento assinado com o Governo Federal. Em extensão rodoviária, o projeto de duplicação da BR-163/ MT fica atrás somente do trecho BR-153/ TO/GO, BR-080/GO, BR-414/GO, que prevê a ampliação de 622,52 km, porém a execução deve ocorrer em um período de 25 anos. O pacote de obras que mais se aproxima – em extensão e tempo para conclusão – do projeto da BR-163/MT é o apresentado para o segmento da BR-153/277/369/PR e rodovias

estaduais do Paraná, que prevê a duplicação de 385,28 km, em sete anos, resultando em uma média de entrega anual de 55 km.

Trechos da BR-163 em obras no MT

Diamantino l Nova Mutum – Consorcio Construtor BR-163 (Sanches Tripoloni/Agrimat)

Nova Mutum l LRV – Consórcio Construtor Centro Norte – CCCN (Andrade Gutierrez (AG)/MTSul)

Sorriso l Sinop – Consórcio Caminhos do MT – CCMT (Neovia/Pedrisa)

Travessia de Sinop – Sanches Tripolini

Imigrantes VG – Consórcio Nova Imigrantes VG (Agrimat/Engemat)

Governo militar lançou BR-163 no Programa de Integração Nacional-PIN

É uma rodovia longitudinal com 4476 km, começando em Tenente Portela, RS, e termina em Santarém, PA, com um trecho adicional ligando Oriximiná a Óbidos. Foi inaugurado em 20 de outubro de 1976—e é mais conhecido pelo nome Cuiabá-Santarém.

A BR-163 é uma importante rodovia para a economia do Mato Grosso. Ela é a principal responsável pelo escoamento da produção do agronegócio, sobretudo, o transporte de grãos até as regiões Norte do país. Cerca de 70 mil veículos passam pela rodovia diariamente.

A BR-163 tem mais de 40 anos. A rodovia que abriu os caminhos do desenvolvimento no estado começou a ser construída em 1971 por batalhões de engenharia do Exercito e civis contratados pelo então DNER. Atualmente, ela é o principal eixo de escoamento da produção agropecuária. Pela BR-163 passam cerca de 70% da produção de Mato Grosso.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate, com informações de Agência Pará

