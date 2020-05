BR-163 terá pedágio de R$ 8,97 em Mato Grosso

Foto: Dnit/Divulgação – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o plano de privatização da BR-163, na divisa de Mato Grosso com o Pará.

Apesar das empresas disputarem a concessão em um leilão, foi estabelecido que a tarifa básica do pedágio em Guarantã do Norte será de R$ 8,97.

O trecho é de 970 quilômetros e abrange também a BR-230, no Pará. Em Mato Grosso a concessão será de Sinop, passando por Guarantã do Norte até chegar na divisa com o Pará, no município de Novo Progresso.

Serão 10 anos de concessão, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Ganha o certame a empresa que oferecer a menor tarifa, porém, para esse leilão foi retirada a obrigação do atestado de outras obras semelhantes.

Segundo o plano aprovado pela ANTT as alterações e reajustes nos valores do contrato serão realizadas a cada 5 anos. A empresa também terá que construir dois pontos de parada para caminhoneiros, com funcionamento 24 horas e direito à sala de descanso, estacionamento e banheiros.

Estão previstos R$ 1,89 bilhões de investimentos e aproximadamente R$ 1,02 bilhões de custos e despesas operacionais. Serão implementados 35 km de faixas adicionais, 30 km de vias marginais, 173 km de acostamento e 187 acessos, incluindo acessos aos terminais portuários de Miritituba (transportuária), Santarenzinho e Itapacurá.

Além disso, a empresa terá que oferecer serviços como socorro mecânico, sistema de pesagem e controle de velocidade e atendimento médico de emergência.

