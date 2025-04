BR-230/PA é Liberada Parcialmente após mais de 10 dias de interdição

Foto: Reprodução | Rodovia será fechada às 18h por tempo indeterminado devido à falta de resposta do STF.

Na manhã desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, Alessandra Munduruku, uma das lideranças indígenas, anunciou por meio de um áudio enviado à imprensa local que o bloqueio na BR-230 (Rodovia Transamazônica) será reforçado. Segundo a mensagem, os indígenas permitirão a passagem temporária de veículos, mas a partir das 18h, a rodovia será completamente interditada no km 25, no Distrito de Miritituba, região do município de Itaituba, sudoeste do Pará.

No comunicado, Alessandra afirmou que os caminhoneiros estão sendo avisados para informarem seus familiares, pois nenhum veículo poderá passar após o novo bloqueio.

A interdição da rodovia já dura mais de 10 dias, com liberação parcial do tráfego em determinados momentos. No entanto, diante da falta de resposta do ministro Gilmar Mendes sobre o pedido de audiência da comunidade indígena, as lideranças decidiram endurecer a manifestação.

Na noite desta quarta-feira (2), a situação ficou tensa entre caminhoneiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em resposta à retenção de caminhões pelos indígenas, os caminhoneiros decidiram impedir a passagem de qualquer veículo, agravando o impasse na região.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/14:09:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...