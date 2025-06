Braga Netto e Mauro Cid se confrontam em acareação no STF na ação por tentativa de golpe

Advogados dos réus não interrogados hoje podem levantar questões, mas não questionarão Mauro Cid e Braga Netto (Geraldo Magela/Agência Senado e Pedro Ladeira/Folhapress)

Acareação busca esclarecer divergências entre depoimentos sobre reunião que pode ter articulado ações contra a democracia..

O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, general Walter Braga Netto, e o tenente-coronel Mauro Cid estão frente a frente na manhã desta terça-feira (24), no Supremo Tribunal Federal (STF), durante audiência de acareação na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado. Nesse procedimento judicial, pessoas que prestaram versões conflitantes são confrontadas para esclarecer os fatos.

A acareação foi autorizada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da defesa de Braga Netto. Os advogados do ex-ministro alegam contradições entre os depoimentos dele e de Cid, principalmente sobre uma reunião que, segundo o tenente-coronel, ocorreu em novembro de 2022 na residência de Braga Netto.

O ex-ajudante de ordens afirmou que o encontro teria servido para discutir o chamado plano “Punhal Verde e Amarelo” e que o general lhe entregou uma quantia em dinheiro, dentro de uma caixa de vinho, com a orientação de repassá-la a um dos militares das Forças Especiais, conhecidos como “kids pretos”, para financiar ações antidemocráticas.

Braga Netto chegou acompanhado dos seus advogados e não falou com a imprensa. Ele está preso preventivamente no Rio de Janeiro desde 2024, por obstrução à Justiça, mas veio a Brasília com autorização do ministro Moraes.

O ministro também atendeu a pedido da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para a realização de acareação entre ele e o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes afirmou que Torres participou de reuniões com teor golpista, o que o ex-ministro nega.

O confronto de versões está marcado para esta terça-feira, às 11h.Fux é o único da 1ª Turma a acompanhar audiência.

O ministro Luiz Fux é o único integrante da Primeira Turma do STF presente à audiência, assim como esteve nos interrogatórios dos réus.

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, e o defensor do almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, também acompanham a sessão.

Os advogados dos réus que não são interrogados nesta terça podem apresentar questões de ordem, se julgarem necessário, mas não poderão fazer perguntas a Mauro Cid e Braga Netto.

Fonte: Estadão Conteúdo/ Jornal Folha do Progresso

